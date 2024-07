Metoda simplă prin care ”te poți pensiona” în doar 10 ani: ”Eu am făcut asta la 25 de ani”

Richard Hutton, investitor de la 14 ani, a explicat în exclusivitate în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN cum a reușit să ”se pensioneze de la 25 de ani”, câștigându-și independența financiară.

”Ca să ajungi la independență financiară, trebuie iei o parte din salariu și s-o investești lunar, și într-un timp mult mai scurt de 40 de ani, investiția ta va genera destul venit astfel încât să te poți susține de acolo. Așa am reușit eu să fac asta la 25 de ani, dar am început la 14 ani.

Deci a durat totuși un deceniu. Pentru majoritatea oamenilor cam 10 ani durează să ajungă la independența financiară.

Am vorbit 1:1 cu sute de persoane în ultimele luni iar la majoritatea acesta este cazul, cam 10 ani. Nici vorbă de 20 - 30 de ani. La unii chiar mai puțin”, a explicat Richard Hutton.

”Regula asta de 5%, spune că trebuie să ai un portofoliu atât de mare încât, dacă retragi 5% pe an, acela este suficient cat să-ți acopere cheltuielile.

Deci, dacă ai nevoie de 1000 € pe lună, ca să fie simplu calculul, într-un an ai nevoie de 12.000 €. Cei 12.000 € trebuie să fie 5% din total. Deci cât de mare trebuie să fie contul? De 20 de ori mai mare, deci 240.000. Când ajungi pe la 1/4 de milion, atunci poți retrage această sumă.

Probabil suma pare mare, dar banii nu trebuie să fie cash, trebuie să fie investiți în ceva care crește cu mai mult de cinci la sută pe an”, spune investitorul.

”O concepție greșită în ceea ce privește venitul pasiv este faptul că investiția trebuie să genereze cashflow, dividende, dar nu este adevărat. Deci dacă ai avea cei 240.000 investiți într-o companie care nu dă dividente, pur și simplu vinzi câte puțin din acțiuni. Dacă te aștepți ca această companie să crească 15% pe an, tu retragi doar cinci la sută, deci îți rămâne 10%.

Când ajungi la acea sumă, acela este obiectivul pentru a deveni independent financiar. Adică trebuie să te bucuri la un moment dat de banii aceștia”, mai spune el.

Pentru a afla toți pașii pentru a deveni independent financiar în doar 10 ani, puteți urmări emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN.