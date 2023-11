Sorin Gadola, fondatorul Untold, schimbare majoră după ce a aflat că suferă de o boală gravă | Obiceiurile la care a renunțat total

Sorin Gadola, fiul milionarului clujean, Ștefan Gadola, și fondatorul festivalului Untold, și-a schimbat total viața după ce a aflat că suferă de o boală gravă, pentru care medicii nu aveau nicio soluție.

Sursa foto: iThink Antena 3 CNN

Invitat în emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, Sorin Gadola recunoaște că o bună parte din cauzele care au dus la boala cu care s-a luptat mulți ani au plecat încă din copilărie.

”În copilărie, pe la 7 ani, am descoperit calculatorul. Și stăteam 16-18 ore pe zi. Am devenit foarte bun pentru că am fost foarte perseverent. Și am intrat într-o depresie, dar nu foarte clară. Aveam foarte mulți nervi, jocuri video, am devenit foarte repede antisocial”, povestește Sorin Gadola.

”Ulterior, am lăsat-o puțin mai moale, nu știu exact motivul, foarte probabil îndemnat de părinți. Am început să ies pe afară, a dispărut depresia. Și tot așa, pe parcurs, am făcut tot felul de alegeri proaste. De exemplu, când am ajuns aproape adult, mâncam numai ciocolată, chipsuri. Iarăși am ajuns să fiu destul de irascibil.

Acesta este, de fapt, elefantul din cameră despre care lumea nu vorbește. Foarte greu m-am prins, Cred că abia pe la 28-29 de ani, adică eu când nu eram încă adult am început să fiu mai irascibil, după care iarăși am început să fiu mai activ fizic, să am mai mare grijă la sănătate, să fiu mai bine. Dar cum lucrurile nu sunt clare, pentru că toți suntem grăbiți, până la urmă investim în apartamente, în mobilă, în mașini. Sănătate este pe ultimul loc pentru majoritatea. Așa a fost și la mine.

Și ajungi la un moment dat la medic, și încerci tot felul de soluții, mai ales atunci când intervine depresia, deoarece totul vine din oxigen, din mâncare, din atitudine care este cultivată psihic, dar trebuie să fie cultivată și din alegerile zilnice”, mai spune el.

”În cele din urmă am început să mă simt foarte obosit. Aveam probleme cu somnul, care erau mâna în mână cu anxietatea și cu depresia. Am spus clar că sunt trist din cauza motivului X sau Y. Dar eu începeam să devin din ce în ce mai trist deoarece creierul meu nu avea oxigen, nu avea grăsimi bune, de care avea mari nevoie, nu aveam deloc energie, deveneam atipic, deveneam arogant. Și toate din cauza alegerilor greșite.

Eu sunt convins că o bună parte din caracter este din lipsa enzimelor, grăsimilor, toate aceste compoziții, și din alegerile pe care le facem zi de zi”, mai povestește Sorin Gadola.

Pentru a afla care este boala de care suferea, pentru care medicii nu aveau nicio soluție, și care au fost schimbările pe care le-a făcut pentru a reveni la o viața normală, puteți urmări în această după-amiază emisiunea iThink cu Iusti Fudulu de la Antena 3 CNN, de la ora 17:00.