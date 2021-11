2021 se încheie cu un record negativ la capitolul autostrăzi. Am reuşit să dăm în folosinţă doar 25 de kilometri

Astfel, astăzi s-a deschis Autostrada Sebeş - Turda, dar cu restricţii de circulaţie pe unele zone. Am avut totuşi promisiuni pentru acest an. Drumul expres Craiova-Piteşti, 40 de kilometri, nu e gata. Autostrada Transilvania, tronsonul Mureş - Ungheni, 4,5 kilometri de autostradă şi încă 5 kilometri de drumuri de legătură, nici asta nu o să vedem în acest an. Dar, prin celebrul PNRR ne-am asumat 429 de kilometri de autostradă. Şi ar trebui să vedem aşa

- autostrada A7 Ploieşti - Paşcani cu o lungime de 319 kilometri,

- A8 Târgu Mureş - Neamţ, 59 kilometri, A3 Nădăşelu - Poarta Sălajului 42 de kilometri şi

- A1 Margina - Holdea cu o lungime de 9 kilometri.

Până atunci tăiem panglici mai mult în gol.

Anul 2021 a dus lipsă de inaugurări și tăieri de panglică pentru noi tronsoane de autostradă. Dar, așa pe final, s-au dat totuși în folosință 25 de kilometri de şosea de mare viteză între Sîntimbru și Aiud.

Însă, după cum puteți vedea, lucrările încă sunt în toi, e putțin trecut după ora 10 iar muncitorii încă montează parapeții 4:37

Pentru acest lot de autostradă, contractul s-a semnat în 2014 și trebuia să fie terminat în 2016. Cu toate că lucrările au întrâziat 5 ani, tot nu a fost îndeajuns timp pentru ca lucrarea să fie pusă la punct.

2021 se încheie cu un record negativ la capitolul autostrăzi

În zona dealului din cauza alunecărilor de teren autostrada nu a putut fi terminată astfel că se va circula cu restricții, practic va fi doar o bandă pe sens, iar limita va fi de 60 de km pe oră.

Mai mult, pe tot lotul, viteza va fi restricționată la 100 km/h. Aprilie 2022 este termenul asumat de constructor pentru încheierea tuturor lucrărilor. Tot astăzi, premierul Nicolae Ciucă și ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, au fost să analizeze stadiul lucrărilor pentru centura Giurgiu, tronsonul de 5,72 km, care face legătura între DN5 și Podul Giurgiu.

„Am vrut sa vedem cu ochii noștri am primit garanții ca va fi deschis traficul pe aceasta porțiune de drum pe 4 benzi ceea ce e foarte bine pentru intrarea în România pe la acest punct de trecere de frontieră. Am înțeles că au lucrat foarte bine și că până la sfârșitul anului există posibilitatea ca până la sfârșitul anului să dăm în folosință acest tronson de drum", a spus premierul Nicolae Ciucă.

„La cum s-au mobilizat, eu cred și suntem optimiști că în 20 decembrie vor da în folosință, repet merită felicitați pentru modul în care s-au mobilizat ", a spus ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu.

Pregătirile sunt pe ultima suta de metri. Mai trebuie montați parapeții, semnalizarea verticală şi orizontală, marcajele. Chiar dacă au fost necesari 2 ani pentru construcția celor 5 km, șoferii sunt mulțumiți.

„Vă dați seama că o să fie mai bine pentru noi cu camioanele și se evită mult statul la cozi", spune un şofer.

„Mult mai bine, ne ajută la timp. Și putem parcurge km pe care-i pierdeam pe centură mult mai repede", mai spune cineva.

Anul acesta erau în plan și cei 40 de kilometrii de autostradă între Craiova și Pitești, dar nici aici nu s-a finalizat construcția.

