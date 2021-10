Afacere de dosar penal. Certificate verzi false, vândute pe internet

Într-un demers jurnalistic, am încercat să demonstrăm cât de uşor este să îţi procuri un astfel de act, dacă eşti dispus să plăteşti. Am dat şi peste vânzători care ne-au asigurat chiar că certificatul pe care-l vând este introdus direct în sistemul național. Atenţie, sunt fapte care se pedepsesc cu dosar penal și chiar cu închisoarea.

Vedem astăzi cât de repede putem să achiziționăm un certificat verde fals pe Facebook. Ne-am făcut un cont cu nume fals și am încercat să interacționăm cu românii de pe grupurile de UK, Italia, Spania.

Nu am căutat mult și deja am găsit în comentariile de la postări oameni ”dornici să ajute”. Am deschis conversația pe Facebook, iar apoi i-am sunat.

Urmăriți o anchetă realizată de Silvian Trandafir:





