Cum arată brazii de Crăciun în plin război, în Ucraina

Voluntarii din oraşul Nikolaiev, din sudul Ucrainei, au confecţionat un brad de Crăciun din plase de camuflaj.

Plasele au fost aşezate peste un monument dintr-o piaţă a oraşului protejat încă de la începutul războiului cu saci de nisip.

Localnicii vin în piaţă şi se fotografiază cu bradul inedit.

”Vrem să sărbătorim nu doar Crăciunul şi Anul Nou, ci şi victoria”, a spus un localnic potrivit BBC.

După sărbători, plasele de camuflaj vor fi donate soldaţilor care luptă pe linia frontului.

De asemenea, încă doi alți pomi de Crăciun au fost instalați în piața din Kiev și în gara din Kiev.

În Gara din Kiev, un mic generator legat la o bicicletă de cameră permite iluminarea bradului cu ajutorul călătorilor care pedalează.

Installation Christmas tree at the Kiev rail station, but it will work from the rotation bicycle pedals pic.twitter.com/kGnMaVWgP6