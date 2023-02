"Puteai să spui doar Tatăl Nostru!" | Studenți români blocați în Turcia, după cutremurele devastatoare

Mai mulți studenți români plecați prin programul ERASMUS au rămas blocați în Turcia, în urma seriei seismice devastatoare, soldate cu mii de morți și răniți.

Ioana Alexandra Alexe, alături de 3 colegi ai săi, studenți la Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară, se află în Kayseri, la nord de epicentrele celor două cutremure majore, de 7,8 și 7,5 grade.

Ea a povestit în direct la News Hour with CNN momentele de coșmar prin care a trecut în Turcia și a arătat cum intenționează să ajungă acasă.

"Cei de la ambasadă și cei de la consulat nu pot să spun că ne-au fost de mare ajutor. Rectorul Sorin Câmpeanu ne-a ajutat. Ni s-au găsit deja bilete de avion. O să plecăm în Ankara. Din Ankara o să luăm avionul pe 8, de dimineață, și o să ajungem România de dimineață, sperăm cu bine.

A fost groaznic (...) Nu e ceva cu care pot să compar. Efectiv toată casa era un roller-coaster (...) tablourile cădeau, farfuriile, vedeai cum se dărâmă totul și puteai să spui doar 'Tatăl nostru'.

După ce s-a terminat, ne-au scos pe toți în stradă. Am prins două replici. După aceea, am ieșit în stradă. Am așteptat în stradă. Până nu s-a terminat, cu ghilimelele de rigoare, n-am intrat înapoi. Apoi, când s-au liniștit treburile, am intrat, am prins următorul seism.

Am avut timp doar să ne facem bagajele. Noi acum suntem în fața scării, urmează să ajungem în Ankara, iar în Ankara ni s-a găsit deja cazare de către facultatea noastră. O să rămânem peste noapte iar pe data de 8 noi sperăm să ajungem în România", a spus Ioana Alexe la Antena 3 CNN.

Ea a mai mărturisit că, împreună cu colegii săi, au reușit să ia legătura cu familiile lor și că speranțele lor de a ajunge în capitala turcă pentru a decola spre România depindeau de taxiurile către gara sau la autogara din oraș.