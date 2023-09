Ţara în care cei decedaţi au pietre funerare personalizate în funcţie de job sau pasiuni, cu coduri QR: Aşa oamenii te pot cunoaşte şi dincolo de moarte

S-a început şi digitalizarea cimitirelor. Tot mai mulți oameni apelează la serviciile designerilor de pietre funerare personalizate în funcţie de job sau pasiuni, care sculptează inclusiv coduri QR, care vor furniza informații despre decedat.

"Fiecare piatră funerară ar trebui să aibă o poveste. O piatră funerară ar putea arăta o experienţă condesantă a vieţii decedatului. Nu trebuie să simbolizeze doar numele său", spune unul din designerii de pietre funerare din China, ţară ce a început digitalizarea cimitirelor.

Zhou Yue a studiat pictura și sculptura și, spre deosebire de colegii săi de clasă, care au ales să lucreze ca profesori de artă, după ce au absolvit facultatea, ea a decis să devină designer de pietre funerare. A fost ghidată în această meserie de un alt tânăr artist.

"Munca unui artist de pietre funerare poate fi împărțită în cinci etape. Primul pas este să primești clienți, al doilea pas este să dobândești o înțelegere mai profundă a clienților tăi, al treilea este să proiectezi piatra funerară, iar al patrulea este instalarea pietrei funerare. Ultimul pas este de a împăduri împrejurimile pietrei funerare", mai spune un designer de pietre funerare.

Din cele aproape 1.000 de pietre funerare pe care le-a proiectat una i-a atras atenția în mod special.

"Ceea ce îmi amintesc foarte bine este designul pentru un bărbat de la Radiodifuziune. El prețuia mult experiența sa de a fi difuzat la un post de radio. Când am proiectat piatra de mormânt, am extras experienţa de lucru şi aşa i-am sculptat piatra sub forma unui radio de epocă", a mai spun designerul.

Cei doi artiști s-au gândit și cum vor să arate pietrele lor funerare atunci când vor trece neființă.

"Vreau să o proiectez ca pe o bancă şi apoi să scriu un cod QR pe ea. Dacă oamenii sunt obosiți se pot așeza pe ea pentru a se odihni şi pot scana codul QR. Prin scanarea codului ar putea apărea cântece pe care le cânt sau povești pe care le spun", a spus unul din designeri de pietre funerare.