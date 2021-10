Dominic Fritz răspunde timișorenilor care îngheață în spitale și locuințe

„Compania E.ON ne-a părăsit acum o săptămână și a refuzat să ne mai furnizeze gaz. De atunci suntem zi și noapte în negocieri cu toate companiile mari și mici din România care furnizează gaz. Din păcate, până acum nu am găsit o companie care ar vrea să încheie un contract cu Colterm în Timișoara, din diferite motive. În primul rând, explozia de prețuri face foarte greu să plătim în avans aceste sume uriașe. Din bugetul local e imposibil să ducem aceste sume. (...)

Am căutat strategii din prima zi. Am încheiat un contract cu Banca Mondială pentru o strategie de termoficare. Dacă aș fi în stare să scot într-un singur an o companie care timp de 20 de ani a acumulat datorii uriașe, a fost căpușată, unde a fost un management dezastruos, dacă aș fi în stare să schimb toate astea pe fondul unei crize energetice în Europa, unde există o explozie de prețuri, atunci aș fi un magician economic. Dar eu nu am o baghetă magică economică. (...)

Soluția nu stă în mâinile primarului Timișoarei. Avem nevoie de o colaborare a furnizorilor și de susținerea Guvernului. Fac tot ce îmi stă în putere pentru a găsi soluții.”, a declarat Dominic Fritz pentru News Hour with CNN.

Dominic Fritz a mai explicat și de ce nu s-au făcut stocuri de cărbune:

„Colterm nu a avut bani să cumpere certificatele (n.r. certificate CO2) pentru 2020. Strategia până în vară a fost să se bazeze preponderent pe gaz, până când a început această explozie. E cinică această întrebare: de ce nu v-ați făcut stoc de cărbune? Tocmai pentru că a trebuit să asigurăm zilnic plățile în avans pentru factura de gaz. Dacă am fi putut să cheltuim un leu de două ori să ne facem și un stoc, să cumpărăm și gazul și certificatele, atunci cu siguranță această companie n-ar fi intrat în insolvență (n.r. Colterm).”

Timișoara a rămas fără apă caldă și căldură marți, după ce termenul stabilit de primarul Dominic Fritz cu furnizorul de gaze pentru plata datoriilor a expirat.

Disperaţi, managerii de spitale au cerut ajutor spunând că în lipsa unei temperaturi optime, eforturile lor de a salva vieţile oamenilor sunt în zadar.

Ministrul Virgil Popescu a anunţat ieri că a găsit o soluţie provizorie pentru încălzirea municipiului Timişoara, dar autorităţile trebuie să găsească finanţare, după ce compania de termoficare a fost băgată în insolvenţă.

Dominic Fritz a precizat ulterior că un contract de urgenţă este semnat cu un nou furnizor de gaz, urmând ca societatea Colterm să fie conectată în cursul acestei seri.

Astăzi, un bărbat a fost găsit decedat în locuinţa sa din Timişoara, iar fiica acestuia în stare de inconştientă, după ce s-au intoxicat încercând să se încălzească cu ajutorul aragazului.

