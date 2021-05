Elevii din Capitală se reîntorc de mâine în bănci! Copiii de clasa a IV-a, evaluaţi după un an online

Evaluarea Naţională a început de azi pentru elevii clasei a patra. Cei mici au susţinut testarea la limba şi literatura română cu prezenţă fizică indiferent de scenariul localităţii. Subiectele nu li s-au părut grele.

Evaluarea de azi a fost îndelung aşteptată de profesori, care vor să vadă ce cunoştinţe au acumulat elevii în ultimul an.

"Cred că anul acesta, aceste evaluari sunt importante, ca să vedem si noi cum stau elevii după aproape un an de zile de online şi cât am reuşit să facem cu ei şi ce am reuşit să facem cu ei", a spus Georgeta Șerban, profesor în cadrul unei şcoli primare.

Subiectele de la Evaluarea Naţională pentru clasa a IV- a sunt realizate pe modelul testelor PISA.

Rezultatele nu vor fi trecute în catalog, nu vor fi făcute publice, ci vor fi comunicate părinţilor şi discutate cu aceştia şi cu elevii.

Evaluarea Naţională va continua mâine cu proba la matematică şi poimâine cu testarea la limba maternă.

