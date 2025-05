O judecătoare ONU care a ținut în sclavie o femeie din țara sa a fost condamnată în Marea Britanie. Ce pedeapsă a primit

O judecătoare ONU a fost condamnată, vineri, de justiția britanică după ce a forțat o tânără ugandeză să lucreze ca sclavă în Regatul Unit, relatează The Guardian și BBC.

Justiția britanică a stabilit că Lydia Mugambe, în vârstă de 50 de ani, a profitat de statutul său în raport cu victima în „cel mai flagrant mod”.

Ea a fost găsită vinovată în martie anul curent de infracțiuni la legea britanică privind imigrația, de facilitarea călătoriei în vederea exploatării victimei, de constrângere la muncă forțată și conspirație în vederea intimidării unui martor după proces.

Pedeapsa pronunțată vineri a fost de șase ani și patru luni de închisoare.

Infracțiunile au fost comise în timp ce Mugambe studia pentru doctoratul în drept la Universitatea din Oxford.

⚖ JAILED



This is Lydia Mugambe, aged 50.



She is a Ugandan High Court and UN Criminal Tribunals judge.



Today at Oxford Crown Court, she has been sentenced for modern day slavery offences.



She must also pay more than £12,000 compensation.



Details ➡ https://t.co/caAxyW4K5i pic.twitter.com/aP46n1QnNi