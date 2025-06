VIDEO. Un elicopter s-a prăbușit în mare, în Grecia. Pasagerii, turiști americani, au reușit să sară în ultimul moment

Un elicopter s-a prăbușit în mare în Grecia, în la sud de Atena, iar cele cinci persoane de la bord au supraviețuit incidentului, care a fost filmat, scrie presa elenă.

Prăbușirea a avut loc duminică.

Elicopterul decolase anterior din Aspropyrgos, la vest de Atena, și aterizase la portul de lux Astir Marina din Vouliagmeni pentru a prelua patru cetățeni americani.

Este vorba de doi bărbați și două femei, care intenționau să ajungă pe insula Mykonos.

Potrivit anchetatorilor, aeronava zbura la mică distanță deasupra nivelului mării și a fost destabilizată de rafale de vânt, prăbușindu-se în apă cu botul în jos, pe partea dreaptă.

