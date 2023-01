Cine sunt femeile care au venit să-i viziteze pe fraţii Tate în arest: "Niciodată nu am spus că am fost victimă"

Una dintre victimele fraților Tate, o tânără despre care procurorii spun că a fost traficată, a venit să-i viziteze pe cei doi milionari, însă aceasta nu a fost singura care s-a prezentat la Arestul Central.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Prima persoană care a venit să-i viziteze în arest pe cei doi frați a fost Cristina Pazurati, o starletă de peste Prut, cu care Tristan Tate ar fi avut o relație amoroasă în 2019.

Tânăra s-a prezentat la Arestul Central în jurul orei 07:40 și a fost însoțită de fetița sa, care reprezintă rodul iubirii lor.

Zece minute mai târziu, tot la Arestul Central, ajunge o altă tânără, care este cunoscută sub numele de Beatrice Anghel și are calitatea de victimă în dosar.

Cu toate acestea, Beatrice spune că nu se consideră o victimă și nu înțelege de ce procurorii i-au dat acest statut.

"Eu am dat o declarație favorabilă pentru ei, niciodată nu am spus că am fost victimă", a declarat tânăra.

Se pare că Beatrice a încercat să se întâlnească și cu Georgiana Naghel, unul dintre "îngerii lui Tate", dar nu i-a fost permisă vizita.

"Eu am fost la ei la arestul preventiv, le-am dus haine și mâncare, am cerut să merg la vizită să o văd pe Georgiana şi procurorul nu m-a lăsat", a spus Beatrice, într-un interviu acordat pentru Observator.

Întâlnirea dintre cele două domnișoare și frații Tate a durat două ore, iar la ieșire niciuna nu a dat declarații.

La ora 13:45, o altă domnișoară misterioasă a venit să-i vadă pe milionari, însă, de această dată, vizita a durat doar o jumătate de oră.

Şeful Poliției Ilfov, aspru sancționat de conducerea Poliției Române

Cristian Perșinaru, inspector șef al Inspectoratului de Poliție al Județului Ilfov, a primit mustrare scrisă, pentru că, în luna aprilie, atunci când Ambasada SUA a sesizat Poliția Ilfov despre faptul că o tânără americancă ar fi sechestrată pe teritoriul României, acasă la frații Tate, șeful IPJ Ilfov nu și-a înștiințat superiorii.

Sursele din anchetă spun că șefii au aflat despre perchezițiile realizate atunci, de la televizor.