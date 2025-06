Falimentul CFR în imagini: Garnituri ruginite, toalete murdare și un director plătit cu 5.500 de euro pe lună

Potrivit calculelor sindicaliştilor, aproape 1.000 de vagoane are CFR Călători în circulaţie. Sursa foto: Agerpres & captură video Antena 3 CNN

Garnituri ruginite, toalete insalubre, uşi care nu se închid sau vagoane fără aer condiţionat. Aşa arată unele dintre trenurile CFR Călători în 2025. De altfel, compania se îndreaptă către incapacitate de plată, conform unor documente oficiale. Chiar şi aşa, directorul general al companiei, Traian Preoteasa, nu se consideră deloc responsabil de situaţie. Ba mai mult, declară cu nonşalanţă că are venituri de peste 11.000 de euro pe lună, dintre care jumătate, bani încasaţi de la CFR Călători, potrivit Antena 3 CNN. Aroganţa merge şi mai departe când acesta spune că îi este ruşine cu suma câştigată de la stat în comparaţie cu omologii lui din Europa. Omite, în schimb un detaliu – în Vest, trenurile nu sunt deloc o ruşine.

Garnituri fără toalete curate, fără aer condiţionat şi nici măcar scaune comode. Cu astfel de trenuri sunt nevoiţi românii să circule zi de zi. Doar pentru câteva garnituri a început modernizarea prin PNRR.

"CFR Călători se află în situaţia de a intra în incapacitate de plată, cu implicaţii grave în asigurarea obligaţiei de serviciu public, conform contractului de servicii publice, prin oprirea traficului", se arată în scrisoarea oficială a CFR Călători. Sumele restante au trecut de pragul de jumătate de miliard de lei, iar furnizorii de motorină au notificat deja compania că se pregătesc să oprească livrările.

"Dacă nu ne dă motorină, ţinând cont că, în România, circa 60% din infrastructură nu este electrificată şi se circulă cu locomotive diesel, circa o treime din trenuri sau mai mult se vor anula. Asta spune CFR Călători printr-un act. Salariaţii vin şi spun: «Domne, prin ceea ce faci tu, noi ne vom trezi că anulăm trenuri de călători, va trebui să concediem personal la calea ferată»", a declarat Rodrigo Maxim, lider sindical CFR Călători, în cadrul emisiunii "News Hour with CNN".

În timp ce compania de stat este aproape de colaps, iar mecanicii ameninţă cu grevă generală în această vară, directorului general îi este ruşine cu salariul pe care îl ia: peste 280.000 de lei într-un an.

"M-am dus în Dubai, le-am spus ce salariu am şi au zis: «Din ce ţară africană vii?» Au spus că 5.000 de euro ia premierul. Evident că m-am simţit prost. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 de euro pe lună numai din chiria din Dubai. Deci, eu am peste 11.000 euro pe lună. Dar n-ai cum să fii în vârful unei companii cu cifra de afaceri de un miliard de euro cu 5 lei. Haideţi să fim seriosş. Vrei performanţă şi le dai 50 de lei sau 70 de lei? Mi se pare populism ieftin", a declarat Traian Preoteasa, director general CFR Călători.

Pentru mulţi alţi angajaţi ai companiei, situaţia este diferită. Având în vedere ca peste 200 de trenuri au fost anulate la început de an, iar angajaţii nu mai pot face ore suplimentare, veniturile medii pentru cei care lucrează la CFR Călători sunt aproape 5.000 de lei.

"Noi nu ceream decât..., că ştim care este situaţia grea a societăţii, decât, practic: actualizarea cu rata inflaţiei de 12,5%", a mai precizat Rodrigo Maxim, lider sindical CFR Călători, în cadrul emisiunii "News Hour with CNN".

Aproximativ 1.000 de vagoane are CFR Călători în circulaţie, conform calculelor sindicaliştilor. Unele dintre ele ar fi rămas restante inclusiv la reviziile mari.