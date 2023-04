Flota fantomă a Rusiei, un risc uriaș de poluare în mările europene

Riscul de deversări de produse petroliere în mările europene și nu numai este la cel mai ridicat nivel.

Sursa foto: Agerpres

Organizația Maritimă Internațională arată cu degetul spre flota fantomă a Rusiei. Această flotă de petroliere este estimată undeva la 400 de nave.

Aceste nave navighează sub identitate falsă și sub așa numite steaguri de conveniență. De cele mai multe ori sub pavilion camerunez sau panamez.

Aceste petroliere sunt foarte vechi și nu respectă nicio normă de siguranță maritimă impusă de Occident. Chiar și așa, ele navighează aproape de coastele europene, începând din nord și până în sud, aproape de Spania.

Citeşte şi: Dmitri Medvedev: În cazul unui conflict între Rusia şi NATO, Polonia va dispărea

Care sunt riscurile? Pe lângă faptul că ocolesc sancțiunile occidentale privind transportul petrolului rusesc, aceste tancuri se pot oricând fisura și astfel pot apărea deversări uriașe de petrol și alte derivate petroliere.

Soluții sunt, dar sunt puține. Forurile europene avizate lucrează acum la un proiect care să întărească securitatea maritimă.