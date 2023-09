Strângerea fondului clasei, o practică de care nu vom scăpa niciodată. Ilegal în lege, dar ”legal” în sălile de clasă

Fondul clasei în sistemul educațional românesc, pare mai degrabă o problemă adânc înrădăcinată pe băncile școlilor, care oricât de ilegală ar fi în lege, se practică în multe școli din România.

Fondul clasei este o practică ilegală, dar încă funcțională.

Deși autoritățile locale trebuie să asigure toate cele necesare în grădinițe și școli, mai sunt unități de învățământ unde părinții cumpără hârtie igienică, săpun sau tuș pentru imprimantă.

Oficialii atrag atenția că profesorii care cer bani pentru fondul clasei sau al școlii riscă sancțiuni disciplinare.

Un exemplu este Anthony, care tocmai a început clasa pregătitoare.

La prima ședință cu părinții, tatăl lui a aflat că trebuie să cotizeze pentru a se cumpăra markere, coli, imprimantă și tuș.

"Mi-au spus să strângem câte 100 de lei de fiecare copil pentru fondul clasei, ca să cumpere diverse pentru clasă.

Eu nu am fost de acord, dar soția a spus: haide să dăm că au dat toți părintii și să nu fie marginalizat copilul. Pana la urma am cedat și am dat", a spus tatăl lui Anthony.

Prin asta trec sute de părinți

Aleg să lase de la ei, chiar dacă de câțiva ani legea interzice stingerea de bani pentru fondul clasei sau al școlii.

"Este obligația școlii să ceară autorităților publice locale finanțare pentru nevoile pe care le au la nivel de școală.

Dacă sunt niște nevoi urgente, pe care autoritatea locala nu le poate acoperi, există o serie de modalități prin care aceasta contribuție se poate face în mod legal.

Școala are un cont extrabugetar în care se pot face donații, sponsorizări", a spus Iuliana Constantinescu, reprezentant Federația Părinților.

În grădinițele și școlile unde încă se strânge fondul clasei, sumele pornesc de la 50 de lei pentru achiziția de hârtie igienică, săpun și șervetele.

Pot însă să depășească și câteva sute de lei pe an, dacă se stabilește ca părinții să cumpere imprimantă, perdele, jaluzele sau chiar piese de mobilier.

Strângerea de bani și solicitarea achiziției de obiecte pentru școală sunt abateri disciplinare, iar cadrele didactice care fac acest lucru riscă sancțiuni.

Sunt și unități școlare unde profesorii s-au conformat legii.