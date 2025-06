Guvernatorul BNR trage un semnal de alarmă: „Problema sustenabilității datoriei e mai presantă ca niciodată pentru România”

Credibilitatea politicii fiscale a țării joacă un rol crucial în menținerea încrederii investitorilor, mai spune Mugur Isărescu. FOTO: Hepta

Problema sustenabilității datoriei este mai presantă ca niciodată pentru România, iar credibilitatea politicii fiscale a țării joacă un rol crucial în menținerea încrederii investitorilor, controlul costurilor de împrumut și asigurarea stabilității macroeconomice pe termen lung, susține guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, potrivit Agerpres.

'Peisajul economic global trece prin schimbări semnificative. Guvernele din întreaga lume continuă să se confrunte cu moștenirile pandemiei, tranziția energetică, implicațiile tensiunilor geopolitice și costurile în creștere ale capitalului. În acest context, problemele legate de datoria publică, responsabilitatea fiscală și reziliența economică pe termen lung au devenit prioritare în politica publică. Pentru România, problema sustenabilității datoriei este mai presantă ca niciodată. Credibilitatea politicii fiscale a României joacă un rol crucial în menținerea încrederii investitorilor, controlul costurilor de împrumut și asigurarea stabilității macroeconomice pe termen lung. În acest context, înțelegerea și gestionarea riscurilor fiscale sunt esențiale pentru protejarea dezvoltării și rezilienței țării', a spus Mugur Isărescu, miercuri, la prezentarea cu tema 'Debt sustainability and fiscal risks in the EU', susținută de către Jeromin Zettelmeyer, directorul Institutului Bruegel, la BNR.

Conform guvernatorului băncii centrale, Bruegel este un think tank independent, non-doctrinar, înființat în 2005, renumit pentru cercetarea sa riguroasă și independentă și pentru capacitatea sa de a aduce claritate în probleme economice complexe. Misiunea Bruegel este de a îmbunătăți calitatea politicilor economice prin cercetare, analiză și dezbateri deschise, bazate pe fapte, fiind angajat față de imparțialitate, transparență și excelență.