Generalul american James Jones: "Cred că Vladimir Putin are o problemă. Instabilitatea lui trebuie luată în serios"

Ucraina confirmă că a masat trupe la granița cu Transnistria, după ce Ministerul Apărării de la Moscova a amenințat că orice atac asupra regiunii va fi considerat un atac asupra Rusiei.

Sursa foto: hepta / Wikipedia

Planurile președintelui rus Vladimir Putin vizavi de această regiune separatistă pot fi doar bănuite, dar este clar că, în contextul situației dificile de pe front, Kremlinul ar putea lua în calcul extinderea conflictului dincolo de Ucraina.

Generalul (r) american James Jones a fost Comandant Suprem al Forțelor Aliate din Europa și consilier pentru Securitate Națională al președintelui Barack Obama.

Jones l-a întâlnit pe Putin în 2009 şi este familiarizat cu felul în care gândește liderul rus.

Despre întâlnirea de atunci și despre posibilele evoluții ale războiului Rusiei în Ucraina, în interviul acordat de generalul american în exclusivitate pentru Antena 3 CNN.

Reporter: "Credeți că Putin va încerca să anexeze Transnistria? Are un plan în această regiune?"

James Jones: "Ei bine, eu nu am nicio perspectivă în mintea întortocheată a lui Vladimir Putin. Așa cum ai menționat, tocmai m-am întors de la Conferința de Securitate de la Munchen. Merg acolo din 1980, iar aceasta a fost, cred, una dintre cele mai remarcabile conferințe în ceea ce privește unitatea transatlantică și unitatea dintre prieteni și aliați pe care am văzut-o vreodată. A fost vorba despre Moldova, a fost vorba despre Georgia, iar oamenii au speculat cu privire la planurile finale ale lui Vladimir Putin. Dar am plecat de la conferință cu adevărat liniștit de faptul că angajamentul și sprijinul generat, nu doar de NATO, ci și de alte țări, a fost foarte inspiraţional. Așa că eu cred că Vladimir Putin are o problemă acum, pentru că angajamentul este solid, iar până acum armata sa nu s-a arătat capabilă să îi învingă pe ucraineni, și sperăm cu toții că așa se va dovedi.

Reporter: "De asemenea, Putin amenință Occidentul că Rusia și-ar putea spori capacitatea nucleară după suspendarea țării sale din tratatul nuclear New START. Cât de serios ar trebui să luăm amenințările lui Vladimir Putin?"

James Jones: "Când o țară cu arme nucleare amenință că le va folosi, trebuie să îi acorzi atenție"

James Jones: "Cred că instabilitatea lui Vladimir Putin trebuie luată foarte în serios. Asta nu înseamnă că NATO nu are un răspuns pentru el. Dar, știți, de fiecare dată când o țară cu arme nucleare se implică în aceste lucruri și amenință că le va folosi, trebuie să îi acorzi atenție. În același timp, acest lucru nu ar trebui să ne descurajeze să obținem un rezultat legitim și corect pentru o țară care a fost invadată de o altă țară. Pur și simplu, nu așa te comporți în secolul XXI."

Reporter: "În calitate de consilier pe probleme de securitate națională, v-ați întâlnit cu Vladimir Putin la o vizita a președintelui Obama la Moscova."

James Jones: "Ei bine, a fost un mic dejun foarte lung. Trebuia să dureze o oră, a durat cred că o oră și jumătate. Iar președintele Putin, sau premierul Putin la acea vreme, ne-a prezentat viziunea sa asupra lumii din 1945 încoace și, în esență, a făcut câteva precizări.

Ei bine, prima a fost că prăbușirea Uniunii Sovietice a fost cel mai rău lucru care s-a întâmplat pe planetă și că nu ar fi trebuit să se întâmple sau să i se permită să se întâmple. Numărul doi este că Putin crede că a existat un acord, nu unul scris, ci un acord între persoane de onoare, conform căruia NATO nu se va extinde în fostele țări ale Pactului de la Varșovia. Și, în mod evident, el crede asta. Dar eu și aliații am făcut o mulțime de cercetări în acest sens și nu am găsit niciodată vreo dovadă că ar exista un sâmbure de adevăr asociat cu această convingere.

Al treilea punct este că el a considerat că Statele Unite nu au venit în ajutorul Rusiei în vremuri de nevoie financiară, așa cum au promis. Astfel, de-a lungul celor trei puncte, vă puteți face o idee despre ceea ce gândește omul. Și, bineînțeles, discursul său de la Munchen de acum câțiva ani încă rezonează şi a fost reluat iar și iar în ceea ce privește intențiile sale cu privire la crearea unei separări de granițe între Rusia şi Europa. Şi, bineînțeles, acest lucru se face în detrimentul altor țări, prima dintre ele fiind acum Ucraina."

James Jones: "Putin a vrut mereu țări-barieră între Rusia și Europa"

Reporter: "De ce a decis Putin să invadeze Ucraina?"

James Jones: "Cred că Vladimir Putin a vrut întotdeauna 'țări-barieră' care să separe Rusia de Europa. Iar Ucraina este una dintre ele. Cred că Vladimir Putin s-a temut întotdeauna de expansiunea NATO.

Și simplul gând că într-o zi Ucraina ar putea fi membră a NATO este ceva care îl ține treaz noaptea, sunt sigur. Și sunt sigur că este foarte supărat de faptul că Finlanda și Suedia vor deveni, probabil, membre ale NATO. Asta trebuie să fie ceva ce generalii lui nu i-au spus niciodată că ar fi o posibilitate. Cred că Vladimir Putin este un dictator pe care niciun consilier militar nu vrea să îl contrazică.

Deci, cred că i-au spus ceea ce voia să audă, că va fi un război scurt și că va fi doar o operațiune militară specială. Și că, destul de curând, Ucraina ar fi fost cucerită. Putin a calculat foarte greșit antrenamentul prin care armata ucraineană trecea de câțiva ani pentru a deveni mai occidentală. Iar rezultatele s-au văzut astăzi pe teren.

Avem o forță rusă uimitor de ineptă și o forță ucraineană uimitor de capabilă. Așa că, în acest moment, aș spune că avantajul este pentru Ucraina. Va trebui să așteptăm și să vedem cum se va desfășura pe parcursul anului."

Foto-montaj: generalul James Jones (stânga) și președintele Vladimir Putin (dreapta)