Incendiu în centrul Bucureştiului. Un muncitor şi-a pierdut viaţa

Erau primele ore ale dimineții, când, bărbatul de 50 de ani a coborât în subteran pentru a efectua lucrări de mentenanţă.

Dintr-odată, panoul electric a luat foc. Deşi a făcut un atac de panică, colegul lui a reuşit să sune la Ambulanţă.

"Am intervenit pentru stingerea unui incendiu ce se manifesta în subteran, într-un canal. În acel canal era o staţie de transformare a energiei electrice. Când am ajuns la locul intervenției ieșea fum din canal. Am primit confirmarea de la echipele Enel că alimentarea cu energie electrică este oprită. Atunci, echipele de căutare salvare au intrat în subteran, au lichidat incendiul într-un timp foarte scurt şi au constatat că lângă panoul electric era o persoană carbonizată", a declarat Mihai Tănase, comandant detaşament pompieri.

Zeci de minute s-au chinuit cadrele medicale să îi salveze viaţă, însă, fără succes.

Compania la care lucra bărbatul care a murit spune că vor colabora pe deplin cu autorităţile pentru a identifica cauzele care au provocat tragicul eveniment.

Ştirea iniţială:

Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov au fost solicitați să intervină, astăzi, în zona Bibliotecii Centrale Universitare (BCU) din București, unde a izbucnit un incendiu.

La fața locului acționează Detașamentul Mihai Vodă cu două autospeciale de stingere și trei echipaje SMURD. Din primele informaţii, incendiul a izbucnit în timpul unor reparații pe care angajaţii unei companii de electricitate le făceau în zonă.

Un bărbat care efectua lucrări electrice într-un canal tehnologic, a fost surprins în interior de producerea incendiului. Din nefericire, muncitorul de 50 de ani a decedat.

Un alt muncitor în vârstă de 44 de ani a făcut atac de panică şi a fost transportat la Spitalul Floreasca.

Incendiul a fost lichidat rapid, iar pompierii se asigură acum că nu există risc de reaprindere. Este în curs operaţiunea de extragere a trupului muncitorului decedat din canal.

Mesajul E-Distribuţie Muntenia, legat de moartea angajatului său

„Cu profund regret am aflat că în această dimineață, în timpul unor lucrări care se desfășoară în zona centrală a Bucureștiului, un angajat al E-Distribuție Muntenia a fost implicat într-un accident mortal. În acest moment, circumstanțele incidentului nefericit sunt investigate de autoritățile competente. Oferim toate informațiile necesare instituțiilor implicate și colaborăm pe deplin pentru identificarea cauzelor. Cu toții suntem întristați de pierderea colegului nostru.”, a transmis compania.