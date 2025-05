SpaceX a pierdut contactul cu racheta Starship în timpul celui de-al nouălea zbor de testare

Centrul de control al misiunii SpaceX a pierdut contactul cu cu ultima sa rachetă Starship, după ce aceasta a pierdut combustibil şi a scăpat de sub control, scrie The Guardian.

Marţi, Centrul de control al misiunii SpaceX a pierdut contactul cu ultima sa rachetă Starship, care a pierdut combustibil, a scăpat de sub control şi a efectuat o reintrare necontrolată după ce a zburat jumătate de lume, dezintegrându-se probabil deasupra Oceanului Indian, au declarat oficialii.

"Doar pentru a confirma, am pierdut oficial contactul cu nava acum câteva minute. Aşa că acest lucru pune capăt celui de-al nouălea test de zbor", a declarat Dan Huot de la SpaceX în timpul unei transmisiuni live.

„În acest moment nu există rapoarte despre vătămări ale persoanelor sau daune aduse proprietății publice.”, a transmis pentru CNN Administrația Federală a Aviației din SUA.

SpaceX Starship Destruction Caught On Cam: New Video showing Starship Flight 9 burning through the atmosphere! YouTuber AstroLife captured the stunning footage over Namibia, Africa, after a critical leak caused Starship to lose attitude control. pic.twitter.com/EUlgYAqEei