Interviu cu solistul trupei ucrainene "Beton", creatorii imnului de rezistenţă "Kiev Calling"

”Noi am făcut aranjamentul pentru melodie în două zile, în a treia zi totul era înregistrat. Am trimis-o prietenilor noştri din Anglia şi când i-au întrebat pe cei de la The Clash despre piesa noastră ei nu au avut nicio obiecţie, au spus doar ”Minunat, briliant, daţi-i drumul”, a povestit Andriy Zholob, solistul trupei Beton.

Piesa celor de la Beton este asemeni unui strigăt de ajutor către celelalte naţiuni.

”Noi avem nevoie de spaţiu aerian securizat, avem nevoie de avioane, avem nevoie de mai multă tehnică de luptă, nu este o rugăminte, pentru că tăvălugul vine spre voi după aceea”, spune artistul.

Membrii trupei Beton au și ei un rol activ în conflictul din Ucraina Andrii Zholob, chitarist și solist vocal, lucrează și ca medic ortoped și tratează victimele războiului și soldații,

”Ei au fracturi sau enorse, dar vin la mine plini de teamă, stresaţi, tremurând, iar prima mea sarcină este să îi fac să se relaxeze, apoi vorbim, ei încep să zâmbească”, a declarat solistul.

Şi colegii lui sunt voluntari. Deocamdată se ocupă de maşinile care trebuie recondiţionate pentru a fi trimise pe front.

”Oleg, basistul nostru, şi Bogdan, baterist, fac parte din apărarea teritorială. Ei aşteaptă momentul când vor fi chemaţi să lupte. În orice moment al zilei noi încercăm să facem tot ce putem mai bine pentru că este modul în care putem ajuta în război”, a povestit Andriy Zholob.

Întrebat dacă ar putea să numească un cântec despre Vladimir Putin, cântărețul nu a ezitat: ”s-ar numi ”Te urăsc”, este un cover al trupei Slayer. Totul este spus în versurile acelui cântec. Tot ce gândesc despre cei care mi-au invadat ţara”.

Cântecul care ar caracteriza cel mai bine conflictul din Ucraina ar fi ”un cântec de Taras Petrynenko, al cărui nume este ”Ucraina, Ucraina”. Este un cântec la care poţi doar să închizi ochii, poţi să te relaxezi, când totul s-a terminat, când totul se va reconstrui, când totul va renaşte, poţi asculta acest cântec pentru că da noi vom renaşte, este sigur”.

Toate veniturile din ceea ce este acum catalogat drept "imn de război" vor merge către Mișcarea de Rezistență din Ucraina Liberă, pentru a ajuta la finanțarea unui sistem de comunicații pentru alertarea populației cu privire la amenințări