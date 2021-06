Klaus Iohannis, după summit-ul NATO: ”L-am invitat pe Joe Biden în România”

”Am marcat o etapă nouă, întărită, a relației transatlantice, o afirmare a valorilor comune care ne unesc. Alături de președintele Biden și de ceilalți lideri aliați am reafirmat unitatea, solidaritatea și coeziunea alianței. (...) Summitul de astăzi a fost unul al deciziilor vizionare. Pornind de la procesul de reflecție strategică NATO 2-130, lansat la Londra în 2019, am stabilit astăzi direcțiile majore de acțiune pentru următorul deceniu, inclusiv prin elaborarea unui nou proces strategic, decizie pe care am susținut-o ferm.

Deciziile de continuare a consolidării posturii sale militare de descurajare și apărare, întărirea profilului politic, sporirea angajamentului în raport cu partenerii, creșterea rezilienței și menținerea avansului tehnologic au reconfirmat sprijinul pentru o alianță mai puternică, adaptată, activă și relevantă la nivel global, pregătită să își apere cetățenii și teritoriul. Subliniez că deciziile de astăzi răspund intereselor de securitate ale României. Iar prin rezultatele obținute ne-am atins obiectivele majore fixate pentru acest summit. Atingerea acestor obiective este datorată și interacțiunilor și coordonării României cu ceilalți aliați, precum și valorificării formatelor regionale de dialog și cooperare. (...)

Am avut două discuții scurte cu președintele Biden. Împreună cu președintele Duda am ținut să îl salutăm și să ne exprimăm mulțumirea față de prezența domniei sale în summit-ul B9. (...) Președintele Biden ne-a asigurat că implică în mod deosebit și foarte mult pentru a sprijini România și Polonia. În ce-a de-a doua discuție scurtă pe care am avut-o cu președintele Biden l-am invitat în România. I-am spus că îmi doresc să continuăm discuția foarte bună pe care am început-o în 2015 și că îmi doresc foarte mult să întărim parteneriatul strategic dintre România și Statele Unite ale Americii. A fost perfect de acord să încercăm să organizăm o astfel de întâlnire.”, a declarat Klaus Iohannis.

