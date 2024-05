Marcel Ciolacu: "Eu nu fac lucrurile pe colţul mesei. Reducerea fiscalităţii trebuie gândită bine"

Marcel Ciolacu, premierul României şi preşedintele PSD, a vorbit, astăzi, la inaugurarea unei noi secţii de cardiologie la spitalul din Târgovişte, despre reducerea fiscalităţii pe salarizare. Eu nu fac lucruri pe colţul mesei, a explicat prim-ministrul.

"Am făcut Legea Pensiilor mai devreme, tocmai ca să relaxăm un pic cadrul. Aşa i-a dus mintea pe ei, puteaţi să îi întrebaţi atunci, nu-mi aduc aminte să îi fi întrebate (n.r. pe cei de la USR). Când au trecut toate tâmpeniile din lume în PNRR, crezând că într-o cerere de plată, în acelaşi an poţi să faci şi pensii, şi salarii, şi reformă fiscală, poate şi alegeri şi să ne batem şi cu ruşii. Eu cred că e cam mult.

Eu, ce v-am spus este că acest lucru se va face cu un dialog concret atât cu sindicatele, cât şi cu patronatele. Eu nu fac lucrurile pe colţul mesei, eu nu arunc România într-o aventură, după ce am muncit împreună cu toţi colegii mei din Guvernul României să aducem această stabilitate macro-economică. Da, spun de peste doi ani de zile că este cea mai mare impozitare la salariile mici din Europa. Dar legislaţia eu nu pot să risc să vin cu scăderi de impozitare la salariul minim pe economie şi să mă trezesc de la o treime, cât sunt angajaţi în economie acum cu salariul minim, să am două treimi. Pentru că asta înseamnă că am distrus România şi nu am salvat-o.

Ca să iau o măsură pe picior ca să îmi aducă eventuale voturi nu am s-o fac. Vă repet, lăsaţi-mă exact cum am făcut, cum a venit Apocalipsa în România mereu, nu m-am încadrat în deficit, am dat faliment, le-am rezolvat pe toate. Vă anunţ o veste bună: să fiţi atenţi la inflaţie, peste două zile când va fi anunţată.

În acest an, presupun că vom începe să luăm parte din măsuri. Dar când avem filmul şi tot planul întreg şi îi anunţăm pe români: cu asta începem, aici va duce. Aici sunt deducerile, ai copil la grădiniţă, la şcoală, îţi deduci din impozite, eu stat suport acest lucru. Aceste servicii nu pot fi sustenabile numai de la bugetul de stat. Am ajuns la o cheltuială cu domnul Rafila, la aproape un miliard de euro pe lună în sistemul de sănătate. Ceva nu funcţionează. Nici eu, nici domnul ministru Rafila, nu ne permitem să jucăm în acest film. Presupun că am ajuns în funcţiile acestea să rezolvăm problemele", a declarat Marcel Ciolacu.