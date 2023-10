Mărturia unui tânăr care a supravieţuit atacurilor teroriste din Israel: „Eram terifiat. Eram întins pe podea şi tremuram”

Mărturie cutremurătoare a unui tânăr care a supravieţuit atacurilor dintr-un kibbutz de lângă Fâşia Gaza. Băiatul de 21 de ani a povestit că teroriştii înarmaţi au intrat chiar în buncărul în care se adăpostea.

Cum a reuşit să scape şi să ajungă la familia lui despre care credea că nu mai este în viaţă aflăm din materialul următor, difuzat la News Hour with CNN.

„Teroriştii au intrat în locuinţa mea şi au reuşit să pătrundă în buncăr. M-am ascuns după pat în aşa fel încât să nu mă poată vedea. Au plecat, apoi s-au întors înapoi şi am auzit focuri de armă în casă. Ţinteau spre toţi pereţii din locuinţă. Tremuram. Eram terifiat. Eram întins pe podea şi tremuram. Nu eram pregătit pentru aşa ceva. Eram în şoc”, a povestit Yoav Bazer, tânărul care a supravieţuit atacului terorist.

La doar câteva case distanţă familia lui Yova se afla în aceeaşi situaţie.

„După un timp am început să auzim împuşcături cu arme mici şi am înţeles că teroriştii au intrat în kibuţ. Suntem religioşi şi nu folosim telefonul sâmbăta, deci la început nu aveam telefonul cu noi în camera de siguranţă. După un timp am înţeles că este periculos şi unul dintre fiii mei a adus telefonul. L-am deschis şi am început să auzim că mulţi oameni văd terorişti care au început să împuşte oamenii în kibuţ. Au tras nu doar cu arme mici, ci şi cu RPG (n.r - grenadă propulsată de rachetă), aruncau cu grenade în case, au dat foc caselor cu oameni înăuntru. Dintre cei care au fost răpiţi unii sunt bătrâni, bebeluşi, unii sunt bolnavi... Tot ce au văzut au împuşcat sau au răpit, au luat chiar şi oameni în scaun cu rotile. Armata a adus apoi autobuze şi i-a dus pe cei care au supravieţuit în Eilat”, povesteşte şi Amootz Bazer, rudă a tânărului supravieţuitor.

Acest oraş a devenit un refugiu pentru israelienii din zonele atacate de Hamas. Familiile cu posibilităţi financiare din aproapiere de graniţa cu Fâşia Gaza au lăsat totul în urmă şi au plecat spre Eilat.

De la începutul conflictului, peste 200 de israelinei au fost răpiţi şi mai mulţi de 1.500 au fost ucişi.