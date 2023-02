Mărturiile românilor care au trăit spaima cutremurului de 5,7 din Gorj: "M-a speriat foarte tare. S-a simțit mai lung şi mai puternic"

România a fost zguduită astăzi de un cutremur cu magnitudinea de 5.7 pe scara Richter care a fost urmat în decurs de câteva ore de alte opt replici de magnitudine cuprinsă între 2,8 şi 4,5. Ce spun românii care au trăit spaima cutremurului.

Sursa foto: Captura video Antena 3 CNN

Vorbim de un seism cu magnitudinea de 5.7 pe scara Richter, catalogat de specialiștii de la INFP drept unul semnificativ pentru țara noastră. Acesta a fost imediat urmat de mai multe replici cu magnitudinea de peste 3.

Şase localități din trei județe au fost afectate, raportând pagube materiale.

Cutremurul de 5.7 pe scara Richter a creat, din păcate, panică în rândul românilor. Au fost zeci de apeluri la 112 din partea celor care au suferit atacuri de panică sau din partea celor care pur și simplu au sunat pentru a cere ajutor.

Acest seism de 5.7 pe scara Richter s-a produs în zona Olteniei, în județul Gorj, și a fost urmat de 8 replici, ultimele de 4.2 și de 3.9 pe scara Richter.

Primul seism s-a resimțit puternic în mai multe zone ale țării, inclusiv în Hunedoara, în Sibiu, în Brașov, în Cluj-Napoca. S-a resimțit, de asemenea, inclusiv în Capitală și în Ilfov. Autoritățile iau deja primele măsuri în urma acestui seism de 5.7 pe scara Richter.

Premierul Nicolae Ciucă l-a sunat pe șeful Departamentului pentru Situații de Urgență pentru a-i cere să ia măsuri în gestionare a acestei situații.

Pe de altă parte, la Ministerul Afacerilor Interne s-a activat un grup operativ care să monitorizeze sistemul de intervenții în caz de urgență, însă o reacție în acest sens a venit inclusiv din partea ministrului Energiei.

Acesta a anunțat că în urma seismului nu a fost afectat Sistemul Energetic Național, însă atenție le-a cerut distribuitorilor și producătorilor de energie și gaze naturale să-și reactualizeze planurile în caz de cutremur.

Mai mulți tineri care se aflau la o terasă din Târgu Jiu au fost la un pas să fie răniți după ce mai multe cărămizi din clădire s-au desprins. Din fericire, oamenii au fugit rapid în mijlocul străzii când au simțit cutremurul.

Și Primăria din Târgu Jiu a fost afectată. Polițiștii au blocat drumurile din zonă pentru că există pericol de prăbușire.

"Da, l-am simțit, am biroul în aceeași locație. Am evacuat angajaţii", spune un bărbat.

"Primăria municipiului Târgu Jiu a fost devastată cu un cutremur impact", mai spune cineva

Cutremurul s-a simțit puternic și în Timișoara, unde mai mulți angajați au fugit din birouri.

În Alba o cameră de supraveghere dintr-un apartament a surprins tot momentul.

"Când am văzut că a început să niște am venit în tocul ușii. Aici am așteptat să se termine", spune o pensionară.

"Am fost avertizată pe telefonul mobil că în câteva secunde va fi cutremur în România. Am fugit repede la ușă, am luat nepotul, am ieșit afară", a mai spus o femeie

22 de persoane dintr-un imobil social din Mehedinți s-au autoevacuat după ce au văzut că pereții încep să se crape. Aceștia au sunat imediat la 112 pentru a cere ajutor.

Autoritățile au fost alertate și de mai multe persoane din orașul Baia de Aramă, care au semnalat faptul că mai multe țigle de pe o clădire sunt în pericol de cădere.

"M-a speriat foarte tare. S-a simți mai lung decât cel de ieri și mai puternic", spune o femeie.

"Mult mai puternic, mult mai puternic. Brusc după ce că blocurile astea sunt prăpădite până la Dumnezeu și înapoi rezistența o să ne trezim cu pică toate, unu după altul", a mai spus un bărbat.

"S-a zguduit toată bucătăria. Am vrut să-mi iau câinele, l-am luat de fapt și am m-am panicat foarte tare și rămăsesem blocată pe hol. Mi s-a părut că e mai rău ca ieri", a povestit o tânără.

Având în vedere faptul că blocurile sunt în așa fel, nu mai e nicio siguranță. Îmi este chiar foarte teamă", a mai spus cineva.

În magazinele din Craiova, marfa a căzut de pe rafturile care au fost la un pas să se dărâme peste oameni.