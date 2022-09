Mesajul SUA în ziua în care Vladimir Putin și Xi Jinping s-au întâlnit în Uzbekistan

Cei doi urmează să aibă și o discuție bilaterală, conform presei internaționale.

Tot joi, președinția americană a cerut Chinei să nu sprijine Moscova în războiul împotriva Kievului.

Casa Albă a transmis că "întreaga lume ar trebui să se alinieze împotriva agresiunii ruse în Ucraina".

"Nu credem că ar trebui să rămână cineva pe margine", a declarat pentru CNN purtătorul de cuvânt al Casei Albe, John Kirby.

"Întreaga lume ar trebui să fie aliniată împotriva a ceea ce face Putin. Nu este momentul pentru 'afaceri ca de obicei' cu Putin", a adăugat el.

Kirby a precizat că "rămâne de văzut" cât de mult va sprijini China războiul Rusiei, remarcând, pe de altă parte, că Beijingul nu a acționat pentru a-l susține material pe Putin sau pentru a încălca sancțiunile împotriva Rusiei.

Oficialul Casei Albe a mai spus, într-o altă declarație, că Statele Unite se pregătesc să trimită Ucrainei un alt pachet de asistență de securitate, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

Președintele chinez Xi Jinping și omologul său rus, Vladimir Putin, s-au întâlnit, joi, în orașul uzbek Samarkand, în marja summit-ului Organizației de Cooperare de la Shanghai.

Aceasta este o inițiativă regională axată pe securitate care include China, Rusia, Uzbekistan, Kazahstan, Republica Kârgâză (Kirghizstan) și Tadjikistan, precizează CNN.

Conform relatărilor de la eveniment, cei doi s-au pus de acord "să consolideze grupul ca platformă pentru interacțiune constructivă și creativă".

On the sidelines of the Shanghai Cooperation Organisation summit, Russian President Vladimir Putin and Chinese leader Xi Jinping agree to strengthen the group as a platform for constructive and creative interaction pic.twitter.com/WN2LVAlozi