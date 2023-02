Moment emoţionant surprins live de jurnaliştii Antena 3 CNN, cu echipele de salvare în Adana | Românii care au trecut prin infernul din Turcia fac mărturii cutremurătoare

Echipa Antena 3 CNN, Cristi Popovici şi George Chironică, aflată în acest moment în Adana, Turcia, a surprins un moment emoţionant în care salvatorii au intervenit pentru extracția unor persoane prinse sub dărâmături. Atenţie, urmează imagini şi informaţii cu puternic impact emoţional.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Operațiunile de salvare, în care au fost mobilizați aproape 60.000 de salvatori, continuă. Acestea sunt îngreunate de vremea de iarnă care s-a bătut asupra provinciei, cu ninsori puternice și ger.

Bilanțul a crescut, marți, la 3.703 morți în Turcia, după seria de cutremure extrem de puternice și cele 150 de replici care au afectat, luni, 10 provincii.

Zeci de oameni au stat cu sufletul la gură privind operațiunea de salvare şi căutare într-un bloc spulberat în urma cutremurului din Turcia.

"Încă 10 persoane se mai află sub dărâmăturile acestui bloc. Trupul fără viață, din păcate, al unui adolescent de 12 ani a fost scos în urmă cu aproximativ 2 ore, însă salvatorii nu se dau bătuți. Efortul lor, chiar dacă este unul supranatural contează chiar dacă ar reuși să salveze măcar o singură persoană.

Sunt miracole care se întâmplă și s-au întâmplat, astăzi, la Hatay, nu departe de locul unde ne aflăm. Două femei au fost salvate după 30 de ore de stat sub dărâmături. Tot acolo, un copil de 2 luni a fost salvat, tot așa, după ce a stat sub dărâmături mai bine de 30 de ore, iar o mamă și 3 copii din nou salvați din zona Gaziantep, după 28 de ore. În toată țara sunt de ordinul zecilor de mii de forțe de ordine venite atât de la Istanbul, cât și de la Ankara.

Chiar în acest moment are loc operațiune de salvare. A fost adus și câinele care poate depista urmele celor care sunt prinși sub dărâmături. Autorităţile au cerut celor prezenți să păstreze liniștea pentru a putea găsi persoanele care se află îngropate sub dărâmături. Oamenii stau acum în tăcere și se roagă ca salvatorii să găsească supraviețuitori", a transmis Cristi Popovici, trimis special Antena 3 CNN în Adana, Turcia.

"Ţipați în gura mare la televizor să vină ajutoare" | "Sunt copii morți de foame, copii care mor de frig".

Românii care au trecut prin infernul din Turcia fac mărturii cutremurătoare. Gina Camelia Akbaş locuieşte de mulţi ani în Adana, unul din oraşele afectate de cele două cutremure puternice, şi spune că de peste 40 de ore stă în maşină.

"De aproape 40 și ceva de ore stăm în mașină, intrăm în casă doar când avem necesități. A fost ceva îngrozitor. A fost ceva groaznic, o experiență foarte groaznică. Ne-am speriat. Slavă Domnului, la mine în cartier nu a căzut niciun bloc", a spus românca Gina Camelia Akbaş la News Hour with CNN de la Antena 3 CNN.

