Veşti bune în cazul Ecaterinei, fiica părintelui Nicolae Dima. Operaţia s-a încheiat cu bine! | "Tumora nu era malignă, ci un chist!"

Ecaterina, fiica părintelui Nicolae Dima, unul dintre cei mai îndrăgiți preoți din București, a fost operată cu succes. Medicii spun că starea ei de sănătate s-a îmbunătățit.

Sursa foto: Facebook părinte Vasile Ioana

Ecaterina, fetița de doar 12 ani a intrat în comă după ce a fost diagnosticată cu o tumoră de mai bine de o săptămână. După 2 zile de la diagnosticare, copila a intrat în stop cardio-respirator, leșinând chiar în brațele tatălui ei, părintele Nicolae Dima.

De atunci, fetița este în comă. Zeci de preoți s-au rugat zile întregi pentru starea ei de sănătate, rugăciuni în urma cărora s-a produs o primă minune, spun ei, după ce Ecaterina a răspuns la stimuli la Biserica Sfântul Nicolae.

"Am luat de la Părintele Patriarh mir din Sfântul Dimitri, Izvorâtorul de mir, mir de acolo, adus de mitropolitul din Grecia adus la Sfântul Cuvios în țară și am fost acolo și am pus pe trupușorul ei. Încă din seara aia medicii de la ATI ne-au spus că au început ei să reducă cantitățile de tratament, pentru că trupul ei începe să răspundă.

Acum plămânii ei sunt sănătoși. S-a vindecat într-o săptămână. Pentru noi, ca medici în sine, ăsta este un miracol. Apoi mai spune că astăzi a mișcat mânuța", a explicat părintele Vasile Ioana.

După ce fetița a răspuns acestor stimuli, medicii au decis să o opereze. Intervenția a durat între 6-8 ore şi este vitală.

"E o operație pe creier, e grea, e complicată și este și risc vital. Adică nu e de joacă! Am avut un prim miracol și îl rugăm pe Dumnezeu să-l să-l facă pe al doilea", a spus părintele Nicolae Dima

Părintele Vasile Ioana a făcut cu lacrimi în ochi un apel către toți să se roage pentru Ecaterina.

Azi în Biserica Sfântul Nicolae din București, preoții și credincioșii au spus rugăciuni întreaga zi sperând la o nouă minune.

"Ție ne rugăm! Dăruiește robei tale Ecaterina să poarte răbdătoare încercarea aceasta. Privește cu milă spre ea și din marea Ta iubire, izbăvește-o de suferința aceasta", a spus părintele Vasile Ioana.

Vesti bune în cazul Ecaterinei, fiica părintelui Nicolae Dima. Operația s-a încheiat cu bine! | "Tumora nu era malignă, ci un chist!"

Şi miracolul s-a produs. Un apropiat al familiei a anunţat că Ecaterina a trecut cu bine de operaţie.

"Mare ești Doamne! Veste mare!

Operația Ecaterinei, fiica părintelui Nicolae Dima s-a încheiat cu bine! Tumora nu era malignă, ci un chist! Operația a decurs cum nu se putea mai bine!

Recuperare ușoară și deplină, iubita noastră Ecaterina!

Mare eşti Doamne şi minunate sunt lucrurile tale şi nici un cuvânt nu este îndeajuns spre lauda minunilor Tale", scrie acesta pe Facebook.