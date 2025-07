Deputatul Silviu Vexler: „Au spus că sunt trădător de țară, că o să-mi taie capul. Nu las frica să-mi conducă viața”

Silviu Vexler sursa: Facebook / Silviu Vexler

Când TikTok-ul se transformă în tribună pentru neonaziști, iar parlamentarii sunt amenințați cu moartea, întrebarea nu mai e „dacă avem o problemă”. Ci „cine are curaj să o rezolve?”.

„Nu mi-e frică. Și nici nu o să plec capul” - deputatul Silviu Vexler povestește, într-un interviu exclusiv pentru Antena3.ro, cum trăiește cu amenințări zilnice, ce înseamnă să faci o lege care îi scoate din peșteră pe extremiști, și de ce crede că România trebuie să-și privească trecutul în ochi, nu să-l spele cu haștaguri și să creadă că amenințările din online nu se vor transforma în realitate niciodată.

Legea inițiată de Vexler și adoptată de Parlament a fost trimisă de Președintele Nicușor Dan la Curtea Constituțională. Ulterior, Vexler a anunțat, printr-o postare publică, că va returna distincția Ordinul Național pentru Merit, acordată anterior de Statul Român.

„Libertatea de exprimare nu înseamnă să promovezi ca eroi naționali criminali de război”

Reporter: De mai bine de o săptămână, o mulțime de oameni vor să vă afle adresa, își scriu unii altora unde vă faceți cumpărăturile și lansează amenințări cu moartea la adresa dumneavoastră.

Silviu Vexler: Nu sunt surprins.

Reporter: Ați făcut plângere la poliție?

Silviu Vexler: Nu, momentan. Ca să vă spun drept, sunt mult prea prins în activitate și nu am acordat timpul necesar pentru a face plângeri. Ce pot să vă spun este că așa îmi desfășor activitatea cam din momentul în care am devenit deputat.

Amenințările cu moartea, execuția și o parte din lucrurile pe care le-ați văzut în acele mesaje, într-un mod regretabil, sunt o constantă a activității și a vieții mele publice, profesionale, parlamentare, instituționale - cum vreți să o numiți.

Nu cred că s-a revărsat o ură nouă în mediul online. Cred doar că a devenit mult mai vizibilă. De altfel, am atras atenția asupra acestui lucru de-a lungul anilor.

Într-adevăr, de la momentul noiembrie anul trecut, de la primul tur al alegerilor prezidențiale, toate aceste lucruri au ieșit cu adevărat la suprafață din subteran.

Pentru publicul larg și pentru presă au devenit foarte vizibile acum, dar aceste lucruri au existat în permanență. Nu sunt o noutate. Nu sunt o surpriză. Nu s-a întâmplat nimic nou.

Toți acești oameni care s-au afiliat și susțin idei extremiste - antisemitism, rasism - probabil cred că acum e momentul să le exprime liber. De ce consideră ei că acum pot face asta, sigur, e o discuție mult mai lungă.

În ceea ce privește reacțiile după adoptarea legii pe care am inițiat-o, repet: au ieșit la suprafață și au devenit vizibile. Nu sunt lucruri care au apărut de săptămâna trecută. Existau și înainte.

Dar poate pentru că legea care a trecut de Parlament e foarte clară, poate pentru că închide diferite portițe legale folosite de-a lungul anilor de simpatizanții mișcării legionare, de cei care se consideră neonaziști; ceea ce au folosit pentru a scăpa de consecințele legii care era în vigoare până în prezent; poate pentru faptul că am actualizat legea la standardele și realitatea actuală privind mediul online și rețelele sociale - poate din toate aceste motive s-au activat suplimentar și a devenit totul vizibil. Dar nu e nimic nou sau ceva care nu am mai văzut până acum.

În ceea ce privește amenințările la adresa mea, dacă mai era nevoie de un motiv clar pentru care avem nevoie de o legislație clară, care să poată fi aplicată împotriva întregului spectru de negaționism, defetism și extremism, sunt un exemplu clar și concret.

Astfel de atitudini, comentarii și reacții - indiferent de mediu: online, real, fizic - sunt intolerabile într-o societate democratică, normală.

Îmi pare rău să spun, dar nu reprezintă libertatea de exprimare, așa cum o înțeleg ei. Eu cred cu toată ființa în libertatea de exprimare. Dar nu înseamnă să ameninți. Nu înseamnă să dezinformezi. Nu înseamnă să promovezi criminali de război. Nu înseamnă să promovezi ca eroi naționali oameni care au distrus țara și au omorât fără motiv oameni nevinovați.

Portițele legale prin care Corneliu Zelea Codreanu încă poate fi promovat

Reporter: Având în vedere că acum avem lege, dumneavoastră credeți că statul român are capacitatea să-i găsească și să-i pedepsească pe acești oameni?

Silviu Vexler: În momentul de față, legea a fost adoptată de Parlament. Ca să devină efectiv în vigoare, trebuie promulgată de domnul președinte. Dar, sărind peste acest detaliu tehnic, da, cred că statul român are capacitatea să soluționeze astfel de cazuri.

Avem oameni extrem de talentați și serioși în sistemul judiciar și în structurile de ordine publică. Dar acești oameni trebuie să primească instrumentele legale necesare.

Reporter: Concret, care erau portițele legale prin care oamenii care făceau astfel de comentarii puteau scăpa?

Silviu Vexler: Vă dau un exemplu de o portiță legală folosită în trecut, pentru că legislația nu era adaptată: oamenii spuneau că nu contestă Holocaustul, doar că nu s-a întâmplat în România. Legea permitea interpretarea, iar această scăpare a fost folosită iar și iar.

Un alt exemplu: în prezent era și este în continuare perfect legal să-l promovezi pe Corneliu Zelea Codreanu, un om care are răspunderea directă pentru înființarea grupării legionare, pentru pornirea măsurilor care au condus la Holocaustul din România. Vorbim de un om care a declanșat în România ura rasială. Dar pentru că el a fost executat înainte de finalizarea războiului, în mod evident nu a mai putut fi condamnat.

Pentru că legea se referea exclusiv la persoanele care sunt criminali de război condamnați, Corneliu Zelea Codreanu și alți oameni de această factură – cu responsabilitate directă nu doar pentru crime masive împotriva evreilor, ci și împotriva României.

Mișcarea Legionară nu a făcut rău doar evreilor: a omorât demnitari ai statului român.

Dar pentru că legea a fost făcută acum peste 20 de ani, a folosit această referință, astfel că, până în acest moment, promovarea lui Corneliu Zelea Codreanu este perfect legală. Nu există nimic care să interzică promovarea și cultul unui astfel de om.

Îmi pare rău să spun, dar în nicio societate democratică și normală nu poate fi acceptabil și de înțeles.

Când legea a fost dezbătută în Parlament, alături de „o celebritate”, să îi spun așa în mod peiorativ și ironic, au venit așa-zișii „lideri ai Mișcărilor Legionare”, care așa s-au și prezentat în fața comisiilor din Parlament. Îmi pare rău, dar asta nu înseamnă toleranță, normalitate, într-o societate funcțională. Înseamnă că avem niște probleme.

Extremismul nu are ca țintă doar evreii. Evreii sunt doar una dintre țintele principale. Întreaga societate va suferi de pe urma extremismului, mai devreme sau mai târziu.

Noi am analizat ce a mers prost în aplicarea legii anterioare – o lege de acum 20 de ani – și am văzut că nu mai corespundea unei realități moderne, dominate de TikTok, Facebook, Telegram etc.

„În Parlament au spus că sunt trădător de țară, că o să-mi taie capul, că vine poporul să mă execute”

Reporter: Nu am intenția de a tabloidiza această discuție, însă vreau să vă întreb asta: dumneavoastră vă e frică de aceste amenințări?

Silviu Vexler: Dacă vă spun că nu, poate că o să sune a bravură. Dar nu, nu mi-e frică. Nu pot lăsa frica să-mi conducă activitatea. Cei care mă amenință exact asta își doresc. Și nu voi accepta ca activitatea mea să fie definită de frică. Am încredere în instituțiile statului că își vor face treaba. Mai încolo, nu mă înțelegeți greșit: am încredere în Dumnezeu. Când unui om îi sună momentul, îi sună momentul. Dar până atunci îmi fac datoria.

Nu cedez în fața amenințărilor, nu cedez în fața presiunilor și nu voi permite ca acest lucru să ducă la îndeplinirea dorinței unor oameni, pe care aș putea să îi caracterizez cu siguranță, dar mesajele pe care ei le transmit o fac mult mai bine.

Una dintre tacticile folosite în Parlament a fost să facă scandal, să urle, să amenințe până când oamenii cedează. Și de multe ori au reușit. Eu nu am de gând să permit asta.

Cred în ce fac. Cred că e un proiect legislativ necesar. În Parlament au spus că sunt trădător de țară, că o să-mi taie capul, că vine poporul să mă execute. Au publicat mesaje, să vină oamenii, să dea foc templului coral, să mă caute. M-au făcut incapabil, idiot și așa mai departe.

Varianta simplă ar fi fost să zic „lăsați, nu-mi mai trebuie”. Dar nu era varianta corectă.

Dacă toți oamenii ar ceda permanent în fața fricii, am fi o societate la cheremul extremiștilor. În fața unor asemenea oameni, le răspunzi, stai drept, faci ceea ce trebuie și nu te ascunzi sub masă!

Eu nu vreau ca fetele mele să crească într-o societate care permite ce mi se întâmplă mie. Poate când ele vor fi adulte, va fi mai bine, va fi o societate normală. Poate voi avea și eu o mică contribuție la asta. Dar nu pot să ignor situații care îmi stau în fața ochilor și nu afectează doar evreii: afectează întreaga societate.

Gândiți-vă ce a fost cu o zi înainte de alegerile parlamentare la Tâncăbești, când a fost comemorarea „martirilor legionari”, când au fost aduși bebeluși, erau îmbrăcați în uniforma legionară, urlau „sieg heil!”, „Trăiască Garda! Și Căpitanul!” și așa mai departe.

(„Sieg Heil” - „Trăiască victoria” era un salut nazist folosit în Germania lui Hitler, devenit simbol al urii și al propagandei extremiste – n.r.)

Și asta nu era undeva, într-un loc uitat de Dumnezeu. Era lângă București. Și nu au fost unul, doi oameni. A fost o comemorare legionară în tot setul. Îmi pare rău, dar asta nu e normalitate.

O platformă ca TikTok ar trebui să fie interzisă? Sau nu?

Reporter: În această perioadă, Antena3.ro a publicat mai multe materiale, cu experți internaționali, despre manipularea din online, despre TikTok, algoritmii și boții care ne influențează alegerile de zi cu zi. Dumneavoastră ce credeți? O asemenea platformă ar trebui interzisă? Sau ce soluții vedeți pentru rezolvarea acestei probleme?

Silviu Vexler: Nu cred că TikTok sau altă rețea ar trebui interzise. Trebuie purtate discuții cu companiile care dețin aceste platforme, să-și adapteze instrumentele de moderare. Soluția nu e interzicerea. Soluția e activarea unui cadru de moderare funcțional. Aceste companii trebuie să-și asume răspunderea pentru conținutul distribuit.

Am văzut că TikTok a luat măsuri împotriva dezinformării la alegerile prezidențiale. Se poate. Facebook, de exemplu, a instituit un cadru pentru combaterea antisemitismului. Nu e perfect, dar e un început.

Trebuie să găsim echilibrul între libertatea de exprimare și binele general al societății. Altfel, de ce nu promovăm la televizor criminali în masă?

„Cuvintele se transformă în fapte. Nu e nevoie de o grupare, ajunge un singur individ”

Le recomand celor care glorifică Mișcarea Legionară să citească „Cărticica șefului de cuib” scrisă de Corneliu Zelea Codreanu. E publică. Dacă asta li se pare un model de democrație, atunci nu mai am ce comenta.

Mișcarea Legionară a fost o organizație fascistă, criminală și teroristă. Scopul ei era distrugerea democrației și eliminarea celor „diferiți”.

Și nu e doar părerea mea. Uitați-vă la cazul lui Itzhak Rabin – fost prim-ministru al Israelului, asasinat de un extremist, după ce ani de zile a fost ținta unor campanii de ură. Cuvintele se transformă în fapte. Nu e nevoie de o grupare, ajunge un singur individ.

Dacă nu ne asumăm greșelile trecutului, nu le vom depăși. Nu am spus niciodată că poporul român, ca întreg, este vinovat. Dar trebuie să ne asumăm responsabilitatea conștientă pentru perioada Holocaustului.

Dacă continuăm cu „poate legionarii n-au fost așa răi”, nu vom evolua. Nu e impresia lui Silviu Vexler. Sunt documente istorice, stenograme, dovezi publice.

Gândiți-vă că a fost la un pas să ajungă președintele României un om care îl considera pe Antonescu „erou național” și pe Codreanu „fibra neamului românesc”. Nu spun dacă ar fi fost un președinte bun sau rău – e opinia mea personală - dar vă imaginați cum ar fi arătat România cu o astfel de conducere?