Povestea civililor israelieni care au ţinut piept teroriştilor Hamas. "A trebuit să trag ca să ucid"

O echipă de civili, voluntari israelieni, au ţinut piept teroriştilor Hamas. În kibutzul în care ei locuiesc nu a fost înregistrată nicio victimă. Casele mai multor oameni au fost complet distruse de rachete, însă toţi au scăpat cu viaţă.

“Eu și soția mea eram la etajul doi. Am început să auzim racheta și i-am spus soției mele: `Cred că aud o rachetă`. Ea a spus, `da, și eu aud asta`. Așa că am fugit la primul etaj, iar apoi am văzut o rachetă la etajul doi. A venit de pe acoperiș și a aruncat totul în aer. Și apoi a început să iasă fum”, a povestit unul dintre aceştia reporterilor CNN.

Voluntarii israelieni au mai precizat că cea mai mare parte a comunicării dintre ei a fost prin aplicaţia Whatsapp, întrucât staţiile radio erau stricate.

“În fața porții se află un mic adăpost antiatomic. Unii dintre membrii partidului se ascundeau acolo. Puteți vedea în film, în filmul de securitate, puteți vedea cum teroriștii aruncă grenade de mână înăuntru. Așa că am ieșit singur și am început să mă îndrept spre poarta principală, dar nu în linie dreaptă.

Am trecut printre case. Am ajuns la parcarea numărul doi, iar acolo este un deal, un deal mic care o supraveghea, dar din exterior. Și erau trei tipi îmbrăcați în negru, care se uitau la drum. Nu eram sigur dacă sunt ai noștri. Și în momentul în care s-au întors, am văzut AK-47-uri. Noi nu folosim AK-47. Așa că am tras, fiecare glonț are propria țintă. Nu am încercat doar să le fac să mintă. Nu am vrut să încerc să mint. A trebuit să trag ca să ucid”, au mai povestit civilii israelieni.