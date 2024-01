Spitalele ororilor! Avocatul Poporului a găsit condiții de lagăr în mai multe unități de psihiatrie din țară | Doi-trei pacienți într-un pat și îmbăiere "la comun"

Reprezentanții Avocatului Poporului au verificat mai multe spitale de neuropsihiatrie din țară și au descoperit condițiile îngrozitoare în care sunt ținuți pacienții.

Pe lista unităților vizate se află și Spitalul Alexandru Obregia din București.

Antena 3 CNN a consemnat mărturia unei femei care a decis să se interneze aici din propria inițiativă.

Cu identitatea protejată, această pacientă și-a spus povestea.

Povestea pacientei care s-a internat de bună voie la "Alexandru Obregia"

"Am fost internată 4 luni de zile. Nu puteam efectiv să clintesc, să duc un pai de colo până dincolo. Eram ca o legumă. Am o fetiță de 18 ani. I-a fost greu, dar am spus că mai greu ar fi fost dacă stăteam acasă", a declarat ea.

La Spitalul Alexandru Obregia internările au crescut cu peste 40% față de luna trecută. Aici se află cei mai mulți pacienți internați nevoluntar: aproximativ 400.

Verificările realizate de Avocatul Poporului au scos la iveală că în această unitate medicală sunt ținuti sub lacăt chiar și pacienții internați voluntar.

Însă managerul unității, Andrian Țîbîrnă, susține că nu are de ales.

"Astăzi, în Spitalul Obregia am 77 de medici psihiatri pe 20 de secții, la 1000 de paturi de psihiatrie. Trageți concluziile", se justifică el.

Consilier al Avocatului Poporului: "Am simțit senzația de lagăr"

Situații incredibile au fost constatate de consilierii Avocatului Poporului la alte spitale de profil din țară: Săpoca, Socola Iași, Spitalul Județean de Urgență Zalău și Spitalul Municipal Sighetu Marmației.

"Chiar am simțit senzația de lagăr când am văzut cum sunt îmbăiați acești pacienți: mai mulți în același timp. Nu putem să vorbim de intimitatea pacientului. Am găsit pereți mucegai, cu igrasie. La secția de psihiatrie din Zalău, ferestrele erau acoperite cu folii opace", dezvăluie Nicoleta Constantinescu, consilier al Avocatului Poporului.

Când vine vorba de internările nevoluntare, multe cazuri sunt tratate cu încălcarea legii și nu sunt respectate perioadele de reevaluare.

"Încă sunt saloane și secții unde pacienții sunt cazați câte doi în pat, sau câte trei în două paturi alipite", menționează, la rândul său, Ioana Enache, consilier al Avocatului Poporului.

Una din două persoane va fi în viitor afectată de probleme mintale

Neregulile din spitalele de psihiatrie au fost semnalate premierului, membrilor Guvernului și Parlamentului.

Multe probleme s-ar putea rezolva dacă România ar avea un Plan Național de Sănătate Mintală funcțional, spun specialiștii.

"Planul va trebui sa fie asumat la nivel de prim-ministru, în fața Uniunii Europene, finanțat și pus în practică", arată Cătălina Constantin, director la Centrul de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog.

În viitor, potrivit specialiștilor, o persoană din două va dezvolta o problemă de sănătate mintală.