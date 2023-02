"Am încercat să o scot cu mâinile goale" | Mărturia tatălui care și-a ținut fiica moartă de mână sub dărâmăturile din Turcia

Bărbatul devenit simbolul tragediei care a lovit Turcia în urmă cu șapte zile după ce a fost fotografiat în timp ce îşi ţinea de mână fiică ucisă de cutremur, a vorbit pentru prima dată despre drama pe care a trăit-o.

Sursa foto: AFP/ Adem Altan/ Profimedia Images | Antena 3 CNN

În total, Mesut Hancer, bărbatul din Turcia a pierdut șapte membri ai familiei în cutremurul din 6 februarie printre care și pe fiica sa. Acesta a făcut primele sale declarații despre tragedia prin care a trecut.

"A fost îngrozitor. Imediat ce am auzit ştirile m-am dus acolo. Şi cu mâinile goale, cu mari eforturi am încercat să o scot pe fiica mea. Oricum, din nefericire nu am putut să o salvez.

Vreau să spun că să jelești după mame şi copii pierduţi este într-adevăr groaznic. Să pierzi o mamă, un tată sau o rudă e ceva, să pierzi un copil este un alt nivel de disperare", a mărturisit bărbatul.

El spune că fata a fost în blocul care s-a dărâmat pentru că se afla în vizită la bunica sa.

Citește și: Un tată îşi ţine de mână fetița moartă, prinsă în pat sub dărâmături. Imaginea agoniei din Turcia care a făcut înconjurul lumii

"Avea 15 ani (n.r. fata). A fost acolo să-și viziteze bunica. Unchiul ei era acolo, în vizită din Istanbul. Și celălalt unchi al ei era și el în vizită din Hatay. Toți erau la bunica ei să se vadă. Fiica mea a plecat de acasă pentru a merge acolo, dar, din păcate, după trei zile, am dat peste cadavrul ei", a povestit tatăl fetei.

Pe lângă fiică, din cauza cutremurului, Mesut a pierdut-o pe mama sa, pe cei doi frați mai mari, pe cumnată și pe fiica ei cea mică. El spune că gestul său de a o ține de mână pe fata sa în timp ce ea se afla fără viață sub dărâmături, nu a reprezentat o speranță.

"Nu am avut nicio speranţă pentru că era o grindă mare peste fiica mea. Era liberă de la brâu în sus dar de la mijloc în jos era prinsă în dărâmături şi această grindă mare era peste ea. Din nefericire, în timpul cutremurului a murit la faţa locului. Nu a avut nicio şansă să supravieţuiască", a spus bărbatul.