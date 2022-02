Ce alimente trebuie să incluzi în meniul tău pentru a avea un ten de porţelan

Regimul alimentar este cel mai trecut cu vederea factor ce cauzează probleme tenului. Așadar, iată ce ar trebui să incluzi în planul tău alimentar pentru o piele fără imperfecțiuni.

''Așa cum știm, frumusețea vine din interiorul nostru și nu ne referim doar la frumusețea interioară, la frumusețea sufletului, ci trebuie să înțelegem că pentru a avea un ten sănătos, o piele sănătoasă trebuie să avem grijă la alimentație'', a spus Roxana Radu, nutriţionist.

Produsele cosmetice care conțin vitamine responsabile de menținerea sănătății pielii nu sunt suficiente, întrucât ele pătrund doar în stratul superficial. Iar din acest motiv, beneficiile vitaminei C, A și E nu sunt exploatate la maximum.

''Singura acțiune pentru a avea o piele sănătoasă este de a aduce un aport digestiv astfel încât să păstrăm un nivel optim și să ne asigurăm doza zilnică necesară de aceste vitamine răspunzătoare de sănătatea pielii'', a mai spus Roxana Radu.

Așadar, începând de astăzi, NU ar trebui să îți mai lipsească din farfurie cele trei surse de vitamine.

''Aici avem surse de vitamina A. Vitamina A este un termen generic pentru compușii cu activitate biologică similară. Avem pe de o parte, retinoizii, iar pe de altă parte, caretonizii, betacarotenul, care este cel mai cunoscut. Un pigment natural responsabil de culoarea galbenă portocalie din legume, dar iată că îl întâlnim și în legumele verzi, cum ar fi spanacul. Dar vedeta noastră este cartoful dulce, urmat de morcovi, dovleac, pepene galben'', a precizat nutriţionistul.

Vitaminele A și C oferă luminozitate tenului, reduc semnele îmbătrânirii premature, previn și tratează defecte de pigmentare și, foarte important, contracarează efectele nocive ale razelor UV.

''Aici avem vitamina C și aș vrea să spun că doza zilnică recomandată este între 25 și 75 de mg pe zi. Dar specific acest lucru ca să înțelegeți cât de multă vitamina C are cătina. Deci cătina are pe suta de grame 2.500 de mg. Specialiștii recomandă să fie consumată în stare crudă, combinată cu miere, dar poate fi consumată și prin infuzie de ceaiuri, sub formă de tincturi, de uleiuri, bagată în smootheuri și este foarte, foarte sănătoasă'', a menţionat Roxana Radu.

Ce alimente mai fac parte din această categorie?

''Kiwi, de exemplu, care are în jur de 90 de mg de vitamina C pe 100 de grame. Un singur fruct de kiwi poate acoperi necesarul zilnic recomandat'', a spus Roxana Radu.

Dar lămâia?

''Lămâia nu este vedeta, așa cum s-ar crede, are undeva la jumătate din cantitatea de vitamina C pe care o regăsim în kiwi, cât pepenele galben'', a răspuns nutriţionistul.

De asemenea, vitamina C se găsește și în ardeiul iute, broccoli, pătrunjel și fructe de pădure. Și ultima pe listă, dar la fel de importantă – vitamina E.

''Vitamina E care poate fi luată atât din surse vegetale, cât și din surse animale. Regăsim vitamina E în carnea de vită, în pește, găsim în oleaginoase, avem aici migdale, ardei gras, spanac'', a afirmat Roxana Radu, nutriţionist.

Vitamina E protejează împotriva razelor ultraviolete, diminuează ridurile și îmbunătățește aspectul pielii.