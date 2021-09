Banii și legea atracției. Cum poți atrage în viața ta bogăția

Cerasela Rogen, coach transformațional, ne dezvăluie astăzi care este secretul din spatele celor mai bogați oameni ai lumii și cum ar trebui să gândim pentru a obține întotdeauna rezultatele pe care ni le dorim.

"Majoritatea dintre noi avem un moment în viață în care ne plângem și ne simțim blocați pe toate câmpurile, în toate ariile, în toate felurile – emoțional sau blocați în iubire, că nu avem relație, dar mai ales și nu numai, bărbații mai ales, când nu au cariera pe care și-o doresc, dar și noi femeile, bineînțeles, că acum e epocă modernă. Când nu avem succes ne simțim blocați. Haideți să vedem ce anume ne blochează și nu ne dăm seama. Și anume, stă ca barieră între noi și banii pe care îi dorim, dar mai ales cariera și succesul pe care ni-l dorim. Și visăm... și ne uităm în stânga și în dreapta și ni se pare că fiecare om e mai bun decât noi și câștigă mult mai ușor banii și ai senzația cumva că ei sunt parca sub tine sau inferiori și uite lor cum le merge.

Află că primul lucru – nu există noroc. Îl creezi în funcție de setul tău mental, deci bariera sau norocul, cum crezi tu, este setul mental pe care îl ai. În momentul în care ai primit de acasă și nu înveți în nicio școală cum să ai succes, te învață cum să fii un bun lucrător, te învață cum să ai un job bun, dar niciodată nu te vor învață cum să te deblochezi și să ai succes. Blocajul este setul mental și anume – ai învățat de la părinți, societate și școală că nu pot, nu îmi iese, banii sunt murdari, banii sunt ceva rău, banii schimbă omul, mai bine cinstit și bogat, dar de ce nu mai bine bogat și cinstit? Că se poate sau de ce nu crezi că banii sunt foarte importanți doar ca să cumperi lucruri cu un preț afișat? Nu avem nevoie să cumpărăm fericire și nici fericirea nu o depunem la bancă să cumpărăm casă.

Deci nu au legătură toate aceste convingeri limitative. Unul dintre cele mai mari blocaje din viața noastră este cum gândim despre succes și despre bani. Ne raportăm eu merit, îmi iese, universul este abundent, îmi este ușor să câștig, banii vin ușor către mine și eu voi fi sigur un om de succes. Asta este un set mental sănătos, indiferent din ce familie vii, de ce vârstă ai, indiferent ce sex ai, indiferent câtă școală sau nu și să nu uităm că Ceaușescu nu avea școală și mulți alți miliardari, dar au avut ce? O idee. Ca să poți să ai acea idee, ca să poți să ai acea inspirație care să facă să umble pur și simplu oamenii cu banii după tine că ai avut o idee extraordinară, înseamnă să gândești out of the box, adică înafara minții, să gândești ilogic, asta înseamnă să ai succes. Racheta înainte să fie inventată, ce să vezi, a fost o idee ilogică, smartphone-ul înainte să fie inventat, wow, cine ar fi crezut că de fapt e un computer mic în câțiva cm.

Toate acestea au fost idei ilogice. Noi ce facem? Suntem învățați să gândim logic. Logica, din punctul meu de vedere, este cel mai mare blocaj între tine și succes, pentru că atâta timp cât ești logic și crezi logic că poți obține mașina aia foarte scumpă sau avionul privat că nu e pentru tine, atunci poți să îți dai seama că ești într-un blocaj emoțional și de gândire. Lucrează cu convingerile limitative, uită-te la un video inspirațional, vezi ce au făcut oamenii bogați, citește biografiile lor, dar mai ales curăță-te de toate convingerile limitative și începe de la cuvântul "merit!", spune Cerasela Rogen, coach transformațional.