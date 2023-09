Cum şi când le vorbim copiilor despre droguri

Problema drogurilor în rândul elevilor nu mai este un secret pentru nimeni, motiv pentru care specialiștii recomandă să vorbim încă de la vârsta de 7 – 8 ani cu ei despre acest subiect, pentru a preveni o situație complicată în viitor, care uneori poate fi chiar vitală.

Sursa foto: Antena 3 CNN

Expertul antidrog Cătălin Ţone a vorbit, în cadrul emisiunii Numai de bine, despre consumul de droguri în rândul copiilor şi ce reguli ar trebui să respecte părinţii.

"Este clar ca fenomenul de trafic si consumul ilicit de droguri au luat o amploare deosebita conform statisticilor nationale, internationale, a spus-o si biroul ONU si biroul european, insa parintii trebuie sa stie in momentul in care pleaca la scoala cu un bagaj de cunostiinte despre simptomatologie, trebuie sa stie ca orice segment de timp referitor la supraveghere, inseamna posibilitatea ca adolescentul sa fie acaparat de anturaj sa consume droguri.", a spus Cătălin Ţone, expert antidrog.

Ultimele statistici spun că aproximativ 10% din românii cu vârsta cuprinsă între 15 și 64 de ani au consumat cel puțin un tip de drog ilicit de-a lungul vieții, în timp ce 6% dintre ei au consumat și în ultimul an.

"Daca undeva acum 7-8 ani credeam ca nu ar trebui sa le vorbim copiilor spuneam undeva pe la 12-13 ani, dar lucrurile s-au schimbat si cred asta din lucrarile mele si din experinta mea ca specialist ca acum ar trebui de la 7-8 ani. Și am fost la clase unde le-am vorbit copiilor despre droguri, dar cu atentie pentru ca este o categorie de varsta sensibila, trebuie vorbit intr-un anumit fel, avem filmulete cu desene animate, din care ei sa inteleaga ceva si trebuie sa incepem atunci pentru ca au acces la internet, sunt foarte priceputi la internet, parintii stiu sa filtreze programe prin care copilul sa nu aiba acces la acestia, sunt foarte multi influcenceri negativi care indeamna la consumul de droguri.", a mai spus acesta.





În timpul discuției, asigurați-vă că cei mici se simt în siguranță să pună întrebări și să împărtășească gândurile și temerile lor. Conversația despre droguri nu ar trebuie să fie o singură discuție, ci un proces continuu. Actualizați informațiile pe măsură ce copiii cresc și se dezvoltă. Scopul discuției nu este să îi speriați, că să îi învățați să ia decizii informate și să evite riscurile asociate consumului de droguri.



"Au fost situtii de exceptie cand copiii au debutat de la 9-10 ani pentru ca erau parintii consumatori, dar cu siguranta perioada 12-13 ani, prevalenta numarul tinerilor care consuma droguri a crescut semnificativ, a crescut in asa maniera in cat trebuie sa luam masuri.", a mai declarat acesta.



Copiii învață multe lucruri prin observație și imitație. Modul în care gestionați stresul, rezolvați problemele sau vă distrați fără a recurge la substanțe nocive le va oferi exemple de comportament sănătos pe care le pot aplica în propria lor viață.



"Parintele trebuie sa fie foarte atent in tot ceea ce inseamna perioada adolescentei, parintele trebuie sa imbrace haina adolescentului, trebuie sa inteleaga inclusiv curentele muzicale, trebuie sa fie atenti si in zona de concerte si festivaluri, cu cine merge sa fie o supraveghere care sa insemne constanta si dezvoltare a copilului pana cand copilul, eu am spus 18-19 ani, pentru ca este cea mai dificila perioada 12-13 ani, in special, dar sa nu uitam faptul ca o persoana se definitiveaza neuronal si in special in partea de emotii undeva la 22-23 de ani.", mai spune acesta.



Comunicarea cu părinții despre subiectul drogurilor îi poate ajuta pe copii să dezvolte abilități importante de luare a deciziilor. Ei învață să evalueze riscurile și beneficiile, să stabilească limite și să se simtă confortabil în refuzarea presiunii de a consuma droguri.



Din pacate profesorii care nu au pregatirea necesara se incearca acum de catre autoritati sa vina cu instruiri spre ei, pentru a ajuta parintii de a identifica ceva si de a comunica. Deci parintele trebuie sa stie ca de acum are si un dusman de vazut, ceea ce nu a fost pana acum, nu stiu, are un mare dusman de vazut si anume drogul.", mai spune acesta.