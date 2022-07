Cum educăm copilul pentru un viitor de succes

Astfel, se organizează tabere și proiecte interactive, care îi provoacă pe copii să dobândească abilități noi. Gama este foarte diversă, părinții pot opta de la ieșiri în natură până la cursuri de programare. Singura recomandare este ca elevul să fie de acord, întrucât fără pasiune și dorință, nimic nu este posibil.

"Avem ocazia de a deschide în România un proiect educațional care nu este un proiect recent, ci are o tradiție de 130 de ani.", a spus Alina Pele, directoare şcoală.

În timp ce unii i-au pauză, alții abia încep. O nouă școală privată a fost deschisă în țara noastră.

"În primul rând, aducem o educație trilingvă, considerăm că este foarte important ca elevii noștri să vorbească cât mai multe limbi străine, baza fiind româna, engleza și spaniola." a spus Alina Pele, director şcoală.

Copiii care vorbesc mai multe limbi procesează informațiile mai ușor și mai eficent. Specialiștii susțin că această abilitate este un antrenament foarte benefic pentru creier, întrucât acesta are capacitatea de a separa vocabularele. Iar astfel, cel mic își va dezvolta abilitatea de a rezolva sau de a găsi cu ușurință soluții atunci când apare o problemă.

"Elevii noștri au acces la trei sisteme educaționale – atât cel românesc prin Ministerul Educației autorizat, cât și cel de bacalaureat internațional și, de asemenea, proiectul educațional pregătit prin insitutul fernandez. Prin robotică copiii noștri vor avea ocazia de a se pregăti și a învăța să programeze aplicații pentru ca ajunși în gimnazial să poată să concureze la nivel internațional cu restul școlilor noastre pentru a câștiga un concurs de aplicații.", mai spune aceasta.

Specialiştii recomandă începerea cursurilor de robotică până în vârsta de 6 ani. Din fericire, sunt multe activități și exerciții care pot fi făcute cu copiii acasă, la grădiniță sau în centrele educaționale, cele mai simple dintre ele fiind: jocul cu blocuri de construcție, activități de sortare și decupare. Studiile au demonstrat că un copil cu o motricitate fină bine dezvoltată are şi o imaginaţie bogată, vorbeşte bine şi are o memorie mai bună.

"De asemenea, este foarte important schimbul de experiențe pe care îl avem și le oferim între școlile noastre unde o dată pe an sau chiar de mai multe ori pe an, elevii au ocazia de a merge temporar sau pentru o perioadă mai lungă în tabere sau pentru anumite proiecte care se realizează cu elevii noștri de la alte școli.", spune directoarea.

Astfel, elevii nu se opresc din procesul de dezvoltare nici măcar în sezonul cald. Un elev activ este un viitor adult de succes. Beneficiile unui schimb de experiențe sunt multiple. În primul rând, se pot ivi diverse opțiuni academice. Mai mult decât atât, ajută la coștientizarea diferențelor culturale și la dezvoltarea personalității.

"În primul rând, accentul școlii noastre este pe elev ca și persoană. Binele emoțional este prioritatea noastră ca și cadre didactice și nedidactice. Și mai apoi, bineînțeles, partea educațională, academică, pentru a ne asigura că vor ajunge la maximul de potențial posibil pentru fiecare elev în parte.

În acest an, sunt la modă cursurile de IT și de robotică pentru copii. Însă, nu e greșit nici să îl înscrii pe cel mic la ore de desen, muzică sau dans. De exemplu, desenul și pictura curăță mintea și o calmează. În plus, sunt foarte utile pentru dezvoltarea intelectuală a copilului, deoarece îl ajută pe micuț să cunoască în detaliu lumea din jurul lui