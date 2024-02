Cum ne deconectăm de grijile de la muncă

Dacă în trecut, am fi putut să numărăm pe degete locurile de muncă de la care nu te puteai deconecta complet la finalul programului, în prezent, mulți dintre angajați susțin că nu mai pot delimita clar viața profesională de cea personală.

Sursa foto: Unsplash.com

Specialiștii sunt de părere că este important să nu amestecăm cele două planuri, întrucât tot noi vom avea de suferit.

"Primul lucru pe care eu l-aș face în momentul în care îmi închei activitatea profesională este să îmi acord atenție – să fiu atentă la ceea ce se întâmplă în corpul meu. Și când spun în corpul meu chiar mă refer la orice senzație apare.", a spus psihologul Alina Costache.

Alocă câteva minute pentru a medita. Găsește un loc liniștit, închide ochii și concentrează-te pe respirația ta.

Pune o mână pe piept și cealaltă pe abdomen. Respirația profundă implică utilizarea diafragmei, așa că încearcă să faci ca mâna de pe abdomen să se miște mai mult decât cea de pe piept în timpul respirației.

"După ce am adus atenția asupra respirației și m-am conectat cu prezentul, fac un fel de verificare interioară. Toată lumea știe cum arată un aparat de scanat, nu? Se duce lumina aceea de jos în sus și același lucru îl fac cu mine. Și atunci voi ști – poate am o apăsare în piept sau poate n-am băut suficientă apă sau poate am un nod în gât sau poate simt o tensiune la umeri ... și atunci voi ști care sunt nevoile mele și ce trebuie să fac în următoarele momente.", a mai spus psihologul.

Ține minte, este important să ai un orar fix de lucru pe care să-l respecți cu strictețe. După ce ai terminat programul, oprește-te să mai verifici e-mailurile sau să te ocupi de sarcini legate de muncă. Iar dacă lucrezi de acasă, asigură-te că ai un spațiu dedicat exclusiv muncii. După terminarea programului, părăsește acel spațiu pentru a marca sfârșitul zilei de lucru.

Este foarte important să avem câteva semnale pe care noi să le cunoaștem și care să ne semnalizeze faptul că s-a încheiat acea parte a vieții noastre și începe următoarea.

Dedica timpul liber activităților care îți aduc bucurie și relaxare. Fie că este vorba de sport, lectură, gătit sau orice altceva, aceste momente sunt esențiale pentru a menține un echilibru sănătos între viața profesională și cea personală.

Angajarea socială, hobby-uri, interese, conexiunea cu prietenii, cu familia este esențială pentru noi, nu putem să avem să avem o viață fericită fără angajare socială.