De ce se îngraşă părul. Dezechilibre hormonale şi carenţe de vitamine

Cel mai frecvent, specialiștii asociază excesul de sebum cu dezechilibrele hormonale și carențele de vitamine.

De-a lungul timpului au apărut și nenumărate mituri. De exemplu: îngrășarea părului poate fi accelerată de consumul excesiv de alimente bogate în grăsimi. Nimic mai fals, spun specialiștii.

"În primul rând, părul gras poate să se datoreze unor carențe de vitamine și de minerale, asta fiind cea mai comună. Vitamine precum vitamina A, vitamina E și foarte mult din categoria de B-uri și aici putem să facem și aceste analize, ca să descoperim carențele, pentru a nu lua vitamine și minerale în plus.", a spus Teodora Necula, tehnician nutriționist și consilier hormonal.

De asemenea, un plan alimentar echilibrat ar putea da rezultate bune în cazul carențelor de vitamine.

Pentru vitamina A și E, m-aș îndrepta foarte mult spre nuci, spre semințe și din această categorie aș recomanda niște semințe mai puțin cunoscute – cânepă, chia. Iar la nuci aș recomanda macadamia și pecan, care vin cu un surplus de aceste vitamine, dar au și conținut de B-uri. Pentru acest complex de B, de cele mai multe ori, carența se întâmplă să fie mai mare din cauza stresului, a stilului de viață și atunci acolo aș putea recomanda un complex de B, care să fie din surse naturale, adică drojdie de bere și asta putem să găsim în magazinele naturiste.", a mai spus Teodora Necula, tehnician nutriționist și consilier hormonal.

Un alt motiv pentru care părul se îngrașă mai repede sunt dezechilibrele hormonale.

"Părul gras de cele mai multe ori îl găsesc la pacientele care au un sindrom ale ovarelor polichistice, iar acesta se manifestă cu un fir foarte subțire de păr și un exces de sebum. Ele necesită să se spele o dată – la două zile. Aici, în sindromul de ovar polichistic intervine un exces de testosteron, care îngrașă scalpul. Dar totodată, în ovarul polichistic am hirsutism, adică creșterea părului în zone mai puțin normale. De obicei, găsim pe zona de bărbie sau găsim și pe corp. Femeile care au un sindrom de ovar polichistic au și aceste carențe de vitamine, cum spuneam mai devreme. Dar în plus am și deficitul de magneziu.

Cele mai bogate alimente în magneziu sunt legumele verzi, nucile și semințele, peștele gras, boabele de soia, bananele și ciocolata neagră.

"Un al doilea dezechilibru este hipotiroidismul și tiroida autoimună. Iar acolo trebuie investigat, pentru că o tiroidă vine și cu o carență foarte mare de seleniu.

Carența de seleniu este legată și de stări de oboseală, un nivel ridicat al colesterolului, infecții, dereglări ale ficatului și insuficiență pancreatică.

"O altă cauză ar putea să fie și dermatita seboreică și uneori nu se limitează doar în zona scalpului, ele pot vedea că și în zona sprâncenelor sau nasului au un ten puțin mai roșiatic, mai grăsuț și care se exfoliază.", a mai spus Teodora Necula.

O altă cauză ar putea fi și moștenirea genetică.

"În mod normal, ar fi indicat să ne spălăm cam de două ori pe săptămână, dacă părul tău se îngrașă într-o zi, adică în 24 de ore, atunci este un mare semn de întrebare. Plus, dacă vine la pachet și cu o stare de oboseală, dacă vine la pachet cu o piele mai aspră și mai ternă, atunci ar fi și mai multe semne de întrebare, dacă este un dezechilibru de hormonal și aici mă refer la partea de tiroidă. Iar la partea de ovar polichistic, poți să observi modificări în luarea în greutate, deci dacă iei în greutate mai mult într-o perioadă scurtă, iar părul se îngrașă, firul se subțiază, gândește-te că ar putea să fie un dezechilibru hormonal pe care ar trebui să îl urmărești.", a mai adăugat Teodora Necula.