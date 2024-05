Idei de smoothie cu efect anti-îmbătrânire. Reţete uşoare şi delicioase

La încetinirea procesului de îmbătrânire contribuie antioxidanții, acizii grași Omega-3, vitaminele A, D și K, dar și colagenul.

Evitarea expunerii excesive la soare, fumatul și menținerea unui stil de viață sănătos în general sunt factori cheie în menținerea aspectului și sănătății pielii pe termen lung.

Pătrunjelul este bogat în antioxidanți, cum ar fi flavonoidele, care ajută la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ și a daunelor cauzate de radicalii liberi. Consumul regulat de antioxidanți poate contribui la sănătatea generală a pielii și la prevenirea îmbătrânirii premature.



"Spanacul este bogat în vitamina K, care ne ajută să prevenim apariția cearcănelor, a pungilor negre de sub ochi. Și avem aici și un mix de semințe – semințe de in, semințe de floarea soarelui și semințele de dovleac, care sunt bogate în omega 3, dar și în zinc, care este și el un antioxidant. Pe lângă acestea, mai am și câteva ingrediente secrete, ca să spun așa, uleiul din semințe de dovleac, pudra de varza kale având proprietăți antioxidante și colagenul, care este foarte important să-l aducem în alimentația noastră.", a spus nutriţionistul Oana Valah.

Productia naturală de colagen în organism începe să scadă odată cu înaintarea în vârstă, iar acest declin poate fi observat începând cu vârsta de 25 de ani.



"Este foarte important să avem zilnic o sursă din aceste alimente. Pot fi introduse mai multe surse, atunci când facem un smoothie, putem avea minim 3 surse din aceste ingrediente, pe care le putem consuma dimineața sau ca și gustare.", a mai spus aceasta.



Consumul unui shake la micul dejun poate fi o opțiune sănătoasă și convenabilă pentru mulți oameni, dar eficacitatea acestuia depinde de compoziția și echilibrul nutrițional al shake-ului.



Consumul de dovleac poate oferi o protecție naturală împotriva efectelor dăunătoare ale razelor UV. Beta-carotenul din dovleac poate ajuta la îmbunătățirea rezistenței pielii la arsurile solare și la reducerea riscului de deteriorare a pielii cauzate de expunerea la soare.



"A doua propunere o să o fac puțin mai colorată. O să facem banană cu afine, pudra proteică, laptele vegetal, mix de semințe, îl ducem la blender și revenim.



La final, se adaugă și semințe de chia. Când sunt expuse la lichide, acestea formează un gel datorită conținutului lor ridicat de fibre solubile. Acest gel poate ajuta la menținerea hidratării pielii, ceea ce este important pentru un aspect sănătos și radiant.