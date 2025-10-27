România, ţara copiilor care nu ştiu să citească. Cum putem rupe cercul ignoranţei

1 din 4 copii nu reușește să citească și să scrie la nivelul clasei sale. Foto: pexels.com

În România anului 2025, alfabetizarea rămâne o provocare majoră, mai ales în mediul rural, acolo unde realitatea este dură: 1 din 4 copii nu reușește să citească și să scrie la nivelul clasei sale. Vorbim despre copii reali, care încep școala cu un bagaj mult prea firav, iar diferența dintre cel mai pregătit și cel mai vulnerabil elev din aceeași clasă poate ajunge la echivalentul unui an întreg de școală.

Într-o clasă din mediul rural, învățătoarea Alina Baciu începe ora citind povestea „Flip Flap Flop”. Pentru cei mai mulți, cuvintele prind viață prin vocea ei. Pentru alții, literele încă sunt un cod imposibil de descifrat. Dar aici, nimeni nu este lăsat în urmă.

„Literația presupune o călătorie a fiecărui copil. Este foarte important să cunoaștem bagajul cu care el vine și ca până la finalul clasei a IV-a să știe să scrie și să citească. Acesta este și scopul acestui program național”, explică Alina Baciu.

Organizația „Toți Copiii Citesc” confirmă proporțiile problemei. „Cel puțin un copil din patru are dificultăți majore în a citi și scrie la nivelul clasei sale. De obicei, asta se traduce în dificultăți care continuă în gimnaziu și duc foarte des la abandon școlar timpuriu”, a spus Sorana Pogăcean, director dezvoltare programe, Asociatia Toți Copiii Citesc.

Cauzele sunt adânc înrădăcinate: sărăcia, lipsa cărților și a conversațiilor în familie, absența preșcolarizării sau lipsa frecventă de la ore. Pentru mulți copii, acest program reprezintă prima întâlnire reală cu cartea.

Prin inițiativa națională, fiecare copil primește cărți ilustrate, fișe de lucru și exerciții adaptate nivelului său. Cititul devine o joacă, iar elevii încep să creadă că pot reuși. „Nu ținem pe loc copiii care știu mai mult. Ei îi ajută pe ceilalți – suntem o echipă. Generația trecută a terminat clasa a II-a cu toți copiii știind să scrie și să citească. A fost o satisfacție enormă”, spune învățătoarea.

Campania „Educația accesibilă” atrage atenția asupra costului real al alfabetizării: 506 lei pe an, per copil. „Lumea s-a întrebat cum poate să coste atât un caiet. El nu scrie singur, dar reprezintă investiția minimă necesară ca un copil să primească șansa reală la educație”, explică Sorana Pogăcean.

Oricine poate contribui cu un SMS la 8845, cu mesajul CITESC, donând 2 euro lunar – echivalentul unei cărți care poate schimba viitorul unui copil.