Tot mai multe lactate ultra-procesate pe rafturile magazinelor. Un brand românesc readuce gustul autentic al laptelui

In interiorul fabricii unui brand românesc de produse lactate. foto: captură Antena 3 CNN

Lactatele se numără printre cele mai vechi alimente ale omenirii, însă produsele din magazinele de astăzi seamănă tot mai puțin cu cele din dieta strămoșilor noștri. În ultimele decenii, drumul de la fermă la consumator a devenit tot mai lung, iar procesarea tot mai complexă.

Laptele crud, bogat în bacterii benefice și enzime naturale, aproape a dispărut din alimentația urbană, fiind înlocuit de produse ultra-procesate – de la lapte UHT cu termen de valabilitate de luni întregi, până la brânzeturi topite pline de săruri, arome și stabilizatori.

Laptele UHT sau brânzeturile topite sunt exemple clare de lactate ultra-procesate. Pentru a rezista pe raft luni de zile, trec prin tratamente termice de peste 135°C. În urma acestor procese, gustul natural se pierde, iar valoarea nutritivă scade semnificativ.

Tot mai mulți producători locali aleg, însă, o altă cale – procesarea minimă, temperaturile blânde și etichetele curate. Un brand românesc promovează „pasteurizarea blândă”, care nu depășește 100°C, tocmai pentru a păstra cât mai mult din structura naturală a laptelui.

„Ultra-procesat, în termeni simpli, înseamnă un proces tehnologic foarte complex, care face ca laptele – un organism viu – să devină inert”, a adăugat, Alina Donici, fondator brand românesc de produse lactate.

Și în cazul brânzeturilor, regulile sunt simple: lapte, cheag și fermenți. „În afară de aceste ingrediente, nu ar trebui să existe altceva, poate doar condimente naturale precum roșii sau busuioc. Stabilizatorii și aromele nu au ce căuta acolo”, a mai spus aceasta.

La Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca se desfășoară un studiu care compară laptele omogenizat industrial cu cel neomogenizat. Rezultatele preliminare arată că laptele în forma sa naturală este mai bine tolerat de organism și susține flora intestinală.

„Am observat că persoanele cu intoleranță ușoară la lactoză tolerează mai bine lactatele minim procesate. Mulți consumatori ne spun că după ce beau acest lapte se simt efectiv mai bine”, a mai adăugat Alina Donici.

Mai mult, și ambalajul contează: laptele păstrat în sticlă își conservă gustul și calitatea mai bine decât cel îmbuteliat în plastic, care poate interfera chimic cu produsul.

Într-o lume a alimentelor ultra-procesate, alegerea unui lapte sau a unei brânzeturi cât mai naturale poate fi nu doar o chestiune de gust, ci și una de sănătate.