Cum menţinem o longevitate activă şi după 80 de ani. Prof. Dr. Vlad Ciurea: "Acesta este factorul numărul 1"

Profesorul doctor Vlad Ciurea a vorbit despre importanța îngrijirii creierului și despre secretele longevității sănătoase. foto: antena3.ro

România continuă să se situeze pe ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește speranța de viață, însă specialiștii spun că o bătrânețe liniștită, cu o minte limpede și activă, este posibilă dacă adoptăm din timp câteva obiceiuri esențiale. Profesorul doctor Vlad Ciurea a vorbit despre importanța îngrijirii creierului și despre secretele longevității sănătoase.

„Vârsta este doar o cifră. Sunt oameni tineri ca ani, dar cu un creier îmbătrânit prematur”, a explicat medicul, atrăgând atenția asupra efectelor negative ale suprasolicitării tehnologice. De altfel, încă din 2012, specialiștii vorbesc despre „creiere obosite” sau „prăjite”, afectate de stres, lipsa mișcării și un stil de viață dezordonat.

Potrivit prof. dr. Vlad Ciurea, adevărata tinerețe nu este dată de numărul anilor, ci de sănătatea creierului. „Creierul trebuie menținut activ și tânăr, iar organismul îl va urma”, spune medicul. Deși pierdem neuroni pe parcursul vieții, există mecanisme de regenerare, iar cheia este să menținem aceste celule în funcțiune.

Un exemplu clar vine din așa-numitele „zone albastre” ale lumii – cinci regiuni unde oamenii trăiesc frecvent peste 90 sau chiar 100 de ani, cu o claritate mentală remarcabilă. Acestea au în comun alimentația sănătoasă, gătită zilnic, mișcarea constantă, viața în comunitate, gândirea pozitivă și contactul cu natura.

„Mișcarea este factorul numărul unu”, subliniază specialistul. Diferența dintre un vârstnic sedentar și unul activ este majoră, inclusiv la nivel cerebral. Lipsa mișcării duce la reducerea activității neuronale, ceea ce poate fi confundat, în investigații medicale, cu atrofia cerebrală. În realitate, multe dintre aceste celule pot fi reactivate prin oxigenare, hidratare, odihnă și efort fizic regulat.