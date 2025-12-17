De ce ne îngrășăm, de fapt, de sărbători. "Toate aceste lucruri se adună"

Preparatele tradiționale sunt bogate în grăsimi și zahăr. foto: pexels.com

Sărbătorile sunt pentru cei mai mulți dintre noi despre bucurie, familie și mese îmbelșugate. Dar, dincolo de gust și tradiție, există și o realitate medicală despre care vorbim prea puțin: kilogramele acumulate rapid, glicemia crescută și riscurile pentru sănătate.

Medicul nutriționist Daniela Stegaru a explicat în cadrul rubricii Sfat de sănătate de ce, după sărbători, multe persoane se confruntă cu kilograme în plus, valori crescute ale glicemiei și un disconfort general.

„Preparatele tradiționale sunt bogate în grăsimi și zahăr, iar în această perioadă suntem și mai sedentari. Mâncăm mai mult, ne mișcăm mai puțin și, inevitabil, aceste lucruri se adună”, a spus medicul. Chiar și unu-două kilograme acumulate rapid pot fi un semnal de alarmă, mai ales pentru persoanele care au deja probleme metabolice.

Specialista a subliniat că obezitatea nu este un moft estetic, ci o boală recunoscută la nivel internațional, cu peste 200 de complicații asociate. Printre cele mai frecvente se numără diabetul zaharat, hipertensiunea arterială, dislipidemia și bolile cardiovasculare.

„Obezitatea este o boală cronică. Nu se vindecă, dar poate fi ținută sub control printr-o evaluare medicală corectă, alimentație echilibrată și, acolo unde este nevoie, tratament”, a explicat medicul.

În ceea ce privește mesele festive, medicul recomandă moderația și planificarea. Gătitul în exces și ideea că „trebuie să mâncăm tot” în câteva zile sunt obiceiuri care fac mai mult rău decât bine. „Nu e nevoie de șapte feluri de mâncare la o singură masă. Putem împărți preparatele pe mai multe zile, fără risipă și fără excese”, a precizat aceasta.

Tradiții sănătoase, variante mai sănătoase

sarmale: carne mai slabă, porții corecte

salată de boeuf: iaurt în loc de maioneză

cozonac: cantitate, nu interdicție

Pericolele obezității

riscuri cardiovasculare

boli metabolice

probleme musculo-scheletale

probleme respiratorii

riscuri oncologice

impactul asupra sănătății mintale și fertilității

consecințe pe termen lung

Obezitatea și diabetul nu apar peste noapte, dar perioadele de excese pot accelera probleme care deja există. Vestea bună este că prevenția este la îndemâna noastră, iar informarea corectă ne ajută să luăm decizii mai bune.