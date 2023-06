Oil pulling, metoda veche de detoxifiere a cavităţii bucale

Oil pulling este o metodă de detoxifiere a cavitatii bucale. Veche de mii de ani, aceasta practica ayurvedica este de un real folos in curatarea gurii, eliminarea plăcii bacteriene și a mirosului neplacut.

Este important de stiut sa nu înghițim uleiul la final, ci sa-l scuipam, deoarece este încărcat cu toxine.

Dar ideal este sa nu facem acest lucru in chiuveta, ci sa-l colectam intr-un recipient dedicat, care poate fi dus la o firma specializată pentru colectarea uleiului uzat.

După procedură, puteti observa cum uleiul își schimba culoarea si devine albicios.



"Bacteriile unicelulare sunt acoperite cu un strat lipidic care se leaga de substanta lipidica a uleiului. Prin urmare, in timp ce plimbam uleiul, bacetriile se desprind si cand scuipam uleiul, practic scapam de toate bacteriile nocive din cavitatea bucala.", a spus Angelina Cozma, creatoarea conceptului de frumusețe nontoxică din România.



Pe langa beneficiile aduse cavitatii bucale, oli pulling este recomandat de specialisti si in cazul persoanelor care se confrunta cu afectiuni ale sinusurilor sau ale sistemului gastro-intestinal, dar și atunci cand este vorba de aciditate sau candida.

Aceasta practica influenteaza inclusiv sistemul de detoxifiere al corpului și menține pielea hidratată, oferindu-i o strălucire naturală.



"Oil puling se realizeaza cu 2 tipuri de uleiuri in mare parte. Uleiul de cocos participa mai mult la inalbirea dintilor in timp ce uleiul de susan cu ulei esential de salbie, are multiple beneficii, detoxifierea, sanatatea sinusurilor si a sistemului gastro-intestinal.", a mai spus aceasta.



Uleiurile de cocos si susan funcționează ca un magnet pentru toxinele din mucoasa bucala. Lipidele din aceste uleiuri indeparteaza bacteriile din gingii si saliva, in special streptococcus.



Un studiu realizat la copii, a arătat ca uleiul de cocos poate fi chiar la fel de eficient ca si clorhexidina in procesul reducerii plăcii bacteriene. "Este o tehnica recomandata si pentru cei mici, dar trebuie sa ii invatam insa sa faca gargara. Conteaza ca introducem in rutina lor niste tehnici sanatoase.", a mai precizat aceasta.



Cel mai indicat moment al zilei pentru oil pulling este dimineata, pe stomacul gol. Cat timp faceti oil pulling, puteti sa va faceti treburile obisnuite. Este imporant să folosiți doar ulei presat la rece, fiindcă acesta are cea mai mare varietate de nutrienți.



Oil pulling se poate face și cu ulei de măsline, de floarea soarelui sau de nuca de cocos.