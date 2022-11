Trucuri care te vor ajuta să ai un outfit la modă

Ținutele într-o singură culoare sunt printre preferatele femeilor. Motivele sunt nenumărate: sunt ușor de creat, sunt simple, dar totuși chic, și pot fi compuse din culoarea favorită a fiecăreia. Însă, din când în când, dacă ne dorim să ieșim din anonimat, soluțiile sunt la îndemâna tuturor.

Sursa foto: Antena 3 CNN

"O ținută monocromă înseamnă alăturarea anumitor piese vestimentare care sunt în exact același ton, în exact aceeași culoare. Există și cele tonale. Iar în cazul celor tonale vorbim de ținute în care se regăsesc piese vestimentare în nuanțe diferite, aparținând aceleeași culori. Ce este foarte tare despre ținutele monocrome este că ele sunt foarte versatile și păstrează mereu un aer actual și rafinat.", a spus Luyc Faur, stilist.

O ținută monocromă pare foarte ușor de obținut, până la urmă nu trebuie să ne mai chinuim cu asortatul, să ne gândim dacă se potrivește sau nu se potrivește, există totuși greșeli pe care le putem face?

"Greșeli putem să facem de textură, de asocieri de textură în mod greșit, greșeli de accesorizare, pentru că nu vor putea să fie materialele aceleași. Putem să obținem un efect mult mai stilish, să arătăm mult mai spectaculos, să furăm privirile printr-o ținută monocromatică mai degrabă decât printr-o asociere turbată de culori.

Deci m-ai convins să-mi păstrez ținuta monocromatică pe care o port astăzi, dar aș vrea totuși să ne jucăm puțin cu ea.

Care este prima propunere pentru astăzi?

"Păi m-am gândit să pornim de la ținuta pe care o porți și să compunem ceva casual – chic. O să constrastăm ținuta ta monocromatică cu niște accesorii, cum ar fi acest ham, deci o să mergem pe o combinație black & white.", mai spus stilista.

Punem și pălărie. Punem și o pălărie, care este puțin mare, dar ilustrăm povestea. Și o geantă. Et voila! Și unde mă duc așa?

"Eu m-aș duce așa și la noi la studio, la birou, la o întâlnire, la un eveniment social. În cazul combinațiilor pornind de la o ținută albă, lucrurile sunt destul de roz, ca să zic așa, în ideea în care orice culoare merge cu alb. Dacă vrei să ai o bază neagră, nu sunt combinațiile cele mai fericite atunci când pui anumite nuanțe ale anumitor culori.", mai spune aceasta.

În continuare, mizăm tot pe accesorii, dar de această dată, într-o culoare îndrăzneață de roz.

"Suntem în aceeași ținută doar că am dus-o într-o zonă mai formală, să spunem, și am adăugat această tocă și o pată de culoare și am adăugat un pantof asortat cu toca, dar are note prețioase, și o să punem un final touch cu o pereche de manuși în același ton cu toca și cu pantofii, deci practic o să fii în monocrom cu monocrom.

Mie îmi place că ai adăugat roz. Roz, da știu, este slăbiciunea ta, dar rozul se combină foarte bine cu o bază albă și, în general, culorile acestea care ne duc cu gândul la înghețată și la desert și la delicios și la dulce și la frumos.

În ce context putem purta mănușile?

"Ooo, în multe contexte, depinde acum de stilul vestimentar personal. Eu sunt axată pe mănuși sezonul acesta cam pentru orice context, ele sunt super versatile, super utile. Mănușile sunt hiper-prezente pe podimuri, iar pălăriile de tip tocă încep să își facă loc în ținute de zi cu zi.".

Păstrăm în continuare ținuta, dar ce facem dacă vreau să o port la o petrecere sau la un eveniment de seară?

"Păi este foarte simplu, o să renunțăm la niște accesorii și o să rămânem pe clean, pentru că de aceea ne place această ținută. Și vom adăuga un accesoriu care va fi precum cireașa de pe tort, tortul fiind această ținută monocromatică superbă și cireșica te-a transformat într-o divă a serii.", a mai spus stilista.

Mai adăugăm și alte accesorii dacă purtăm deja acest accesoriu pe cap?

Aș accesoriza eventual cu o geantă de tip săculeț, tot așa cu cristale, poate niște mănuși transparente cu cristale și poate un make-up potrivit, de regulă cât se poate mai apropiat de trăsăturile noastre naturale.

Să porţi o singură culoare este o alegere simplă şi elegantă. Regina Elisabeta iubea foarte mult ținutele monocolore, în culori vii cu nuanţe perfect identice, de la fustă până la pălărie.