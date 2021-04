Marcel Ciolacu: Lipsa de citostatice este o crimă

Potrivit liderului PSD, lipsa acestor medicamente este o crimă, pentru că dacă un astfel de bolnav nu își primește tratamentul, el nu are nicio șansă

"De peste un an de zile, le spunem că bolnavii cronici nu au acces la spitale, la tratamentul din spitale, pentru că au transformat anumite spitale în spitale COVID. Au venit statisticile internaționale și ne-au plasat pe locul 10 mondial la mortalitate excesivă.

Asta înseamnă că am ieșit din statistici - au murit mai mulți oameni decât era normal să moară în această perioadă, nu neapărat de COVID. Au murit și de bolile cronice. Și acum aflăm că de o lună de zile Institutul Oncologic din România nu mai are citostatice. Asta este crimă!

Un bolnav de cancer, mai ales copiii, unde mortalitatea este mai ridicată, dacă nu are citostatice nu are nicio șansă. Boala evoluează foarte repede - am ajut astfel de cazuri și în familie. Și m-am uitat astăzi la premierul Cîțu.. Dacă ești prim-ministru de paie și miniștrii nu te informează, Guvernul României nu funcționează.

Pentru că există vice-premierul care are în subordine Ministerul Sănătății și trebuie să-l informeze direct pe primul-ministru ce se întâmplă în ministerele pe care le coordonează. Tu spui de parcă nu ai nicio vină că nu ai știut acest lucru.

Problema nu e dacă tu ai știut sau nu ai știut, ci ceea ce e foarte grav că nu ai știut. Problema e că mor oamenii", a spus Marcel Ciolacu, la Punctul de întâlnire.

Deputatul PSD Laura Vicol, scrisoare deschisă către ministrul Sănătăţii: "Prețuiți viața unui om?”

Deputatul PSD Laura Vicol a publicat o scrisoare deschisă adresată noului ministru al Sănătății, Ioana Mihăilă, prin care atrage atenţia asupra unui bolnav de cancer care vrea să trăiască, dar se loveşte de birocraţia din România.

În scrisoarea deschisă adresată noului ministru al Sănătăţii, Ioana Mihăilă, deputatul PSD Laura Vicol solicită intervenţia de urgenţă în cazul unui bărbat bolnav de cancer din Craiova care cere cu disperare ajutor pentru a face o operaţie urgentă, dar se loveşte de birocraţia din ţara noastră.

Omul suferă de cancer la pancreas, dar înainte de a trata această problemă are o încercare şi mai grea. Medicii de la Institutul Cantacuzino trebuie să-i monteze un stent la ficat. Din păcate, bărbatul nu poate ajunge în Bucureşti pentru că a fost a fost testat pozitiv COVID-19.

„Doamnă ministru, Prețuiți viața unui om? Ați auzit apelul disperat pe care domnul Buzatu Vasile, din județul Dolj, vi l-a adresat în această dimineață prin intermediul televiziunii?

Vasile Buzatu a ieșit pozitiv COVID la un spital de stat. Deși după 4 zile are un test negativ, DSP Dolj, aflat sub autoritatea dumneavoastră, îl ține carantinat, punându-i viața în pericol.

Bolnav de cancer, fiind de 8 luni sub tratament cu citostatice, domnul Buzatu era programat la o intervenție chirurgicală pe care acum nu o poate efectua din cauza carantinării.

Legea trebuie să fie făcută pentru a salva oameni nu pentru a-i omorî

În ciuda scrisorilor și a cererilor disperate făcute de cei apropiați pentru anularea acestei carantinări absurde, oficialii din subordinea dumneavoastră au răspuns sec, fie că nu cunosc cazul fie că aceasta este legislația în vigoare.

Legea trebuie să fie făcută pentru a salva oameni nu pentru a-i omorî, și acolo unde există anomalii legislative trebuie să opereze umanitatea liderilor politici și autoritatea acestora de a îndrepta lucrurile strâmbe.

Vă cer, ca om în primul rând, ca deputat de Dolj, dar și ca simplu cetățean al României pe care îl reprezentați ca ministru al Sănătății, să interveniți DE URGENȚĂ și să-i dați domnului Vasile Buzatu dreptul la intervenția chirurgicală care îi poate salva viața!

Aștept să informați întreaga țară cu privire la măsurile pe care le-ați dispus. Cred în dreptate!", scrie deputata PSD, Laura Vicol pe Facebook.

Apelul disperat al bărbatului: "Ajutaţi-mă, vă rog, să scap de carantină. Eu nu am COVID, fac citostatice, trebuie să mă operez”

Am încercat să anulez carantina, dar nu am reuşit chiar dacă acum sunt negativ. Trebuie urgent să mă operez!

Ajutaţi-mă, vă rog, să scap de această carantină pentru că eu nu am COVID, să pot să fac operaţia pentru că eu nu sunt bolnav de altceva decât de ceea ce sufăr la pancreas, pentru care mă chinui de 8 luni de zile. Fac citostatice şi medicamente. Ajutaţi-mă, vă rog, dacă se poate! Vă mulţumesc!", este strigătul de ajutor al bolnavului, transmis, joi, la Antena 3.

