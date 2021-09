Mărturiile cutremurătoare ale pacienţilor de la terapie intensivă: "Nu vă neglijaţi. Am zis că nu mi se întâmplă mie şi am ajuns aici"

Pacienţii de la terapie intensivă povestesc cu lacrimi în ochi drama prin care trec. Majoritatea spun că nu se așteptau ca ei să ajungă în asemenea situaţii şi fac apel la populaţie să se vaccineze.

„Pur și simplu nu am avut grijă de mine mai mult. Nu am făcut vaccinul. Pur și simplu am zis că nu mi se întâmplă mie.(...) După patru zile de stat în casă, nu am mai putut să respir, am avut tensiunea mare și am ajuns unde sunt acuma (n.r la ATI)", spune un bărbat de 46 de ani care şi-a promis că nu se va mai neglija.

Un tânăr de 20 ani, cu o afectare pulmonară de 90%, luptă pentru viaţa sa

În alt salon o altă poveste, la fel de cutremurătoare, a unui tânăr de 20 de ani care luptă pentru o nouă șansă la viaţă.

„Este un pacient de 20 de ani care a venit în terapie intensivă în urmă cu 15 zile cu saturație extrem de mică, cu un efort important respirator. În urmă CT-ului am descoperit o afectare pulmonară de peste 90%.

Încearcă din răsputeri să lupte, alături de noi. În momentul acesta este epuizat, a lucrat împreună cu kinetoterapeutul nostru. Vom vedea ce va fi pe parcurs.(...) Este greu pentru el, are episoade de anxietate, atacuri de panică", spune un medic care zi de zi le explică pacienților vaccino-sceptici cum a apărut vaccinul şi ce protecţie oferă.

Medic ATI: "Le explic pacienților care este motivul pentru care vaccinul a apărut aşa repede şi la ce ajută"

„Nu vreau ca medic să pun presiune să întreb de ce.

Majoritatea au zis că nu. Toţi ridică din umeri și îți spun că nu știu de ce nu s-au vaccinat, de teamă de neîncredere de apariția așa rapidă a vaccinului.

Încerc să le explic cum a apărut așa repede acest vaccin. Că un întreg glob s-a oprit din absolut toate cercetările și toată lumea s-a focalizat pe un singur lucru, pe depistarea unei soluții pentru această pandemie", mai povestește medicul de la ATI.

„Am trecut de trei valuri COVID, am zis ca trec şi de asta. Nu m-am vaccinat. Nu am crezut că voi face o formă aşa dificilă"

Vizibil slăbită, o femeie povestește cum a trecut peste primele valuri COVID şi a decis să nu se vaccineze pentru că credea că este sănătoasă.

Acum, după ce a ajuns la ATI cu o formă gravă, având şi soţul şi copilul infectat, femeia încearcă să îşi dea seama cum şi unde s-a infectat

„Am trecut de trei valuri, m-am protejat cum am putut mai bine și am considerat că dacă am trecut de trei valuri și nu am pățit nimic pot să trec mai departe.

Sunt un om sănătos, nu am boli și am crezut că pot face ce am făcut și în primele dăți și nu mai m-am dus să mă vaccinez.

Nu m-am gândit că ar fi nevoie pentru mine. M-am gândit că vaccinul ar fi pentru cei care au întradevăr niște boli să îi ajute să facă o fază mai ușoară. Nu am crezut că eu voi face o față așa dificilă.

Am 50% capacitatea pământului afectat foarte mult. Habar nu am de unde am luat, dar mă gândesc că este atât de ușor de luat acest virus încât nu mai trebuie să stai față în față cu cineva și îl iei fără să îţi dai seama", spune femeia vizibil afectată.

