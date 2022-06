Schema fraudei de la pensiile private. Directorul ASF: ”S-au constatat și alte abateri grave”

Suspecții sunt bănuiți că au facilitat peste 700 de transferuri ilegale în ultimii 3 ani. În acest fond sunt banii românilor de la pilon II și III. 48 de percheziții domiciliare au avut loc azi și 80 de suspecți din 13 județe au fost căutați. Conducerea băncii anunță că măsurile de remediere au fost luate imediat și că, totodată, a fost formulată o plângere penală, iar directorul general a fost înlăturat din funcție. Directoarea fondului de pensii și iubitul acesteia au fost duși la audieri.

Imediat a venit și reacția Autorității de Supraveghere Financiară, care a precizat că nu a fost afectat fondul de pensii în sine, ci banii proveniți din comisioanele percepute de aceste firme pe contribuțiile cetățenilor la pilonul II și pe administrarea activului net. Cât de sigure sunt aceste fonduri private de pensii a explicat pentru Antena 3 Daniel Apostol, director de comunicare la ASF.

”În primul rând, vă reamintesc că în mijlocul lunii mai am efectuat un control permanent la această societate. Am constatat atunci grave abateri de la reguli de guvernanță corporativă și grave abateri cu privire la evidența situațiilor contabile ale administratorului. Am intervenit, am reacționat prompt, am sancționat întreaga conducere a acestui administrator de pensii private, inclusiv cu retragerea autorizațiilor și cu amendă.

Am sesizat atunci și organele în drept ale statului cu privire la posibile alte încălcări ale legii și iată că se dovedește că s-au constatat și alte abateri grave, care au dus la concluzia că acolo avem de-a face cu o delapidare.

Am cerut reprezentanților acționarilor acestei companii să reîntregească fondurile proprii ale acestui administrator de fonduri de pensii private.

Vreau să precizez că am sancționat fapte care au afectat banii proprii administratorului de fonduri și nicidecum fondul de pensii în sine, ci banii proveniți din comisioanele percepute de aceste firme, fie pe contribuțiile cetățenilor, fie pe administrarea activului net. Fondul de pensii, contribuțiile cetățenilor la fondul lor de pensii privat au rămas, din fericire, neatinse. Nu au avut legătură cu acest act de delapidare.

Autoritatea de Supraveghere Financiară face controale inopinate, preventive la toți administratorii de fonduri de pensii. În plus, trebuie să vă spun că Autoritatea de Supraveghere Financiară a luat o decizie importantă, așa cum a fost anunțată inițial de președintele Autorității. Impunem administratorilor să facă publică structura investițiilor, o frecvență lunară și nu trimestrială.

Am transmis un proiect de Ordonanță de Urgență prin care vom elimina comisionul pe contribuțiile făcute de fiecare cetățean la pilonul II, tocmai pentru a realiza un sistem echitabil, și, în același timp, interzicem administratorilor de fonduri de pensii private să investească în active cu grad de risc foarte ridicat, tocmai din dorința și din misiunea Autorității de Supraveghere Financiară de a proteja contribuțiile cetățenilor la fondul de pensii private pilonul II.

Ce garanții avem că astfel de nereguli nu se întâmplă și în altă parte? Avem garanția, și vă rog să aveți această încredere, că Autoritatea de Supraveghere Financiară și-a sporit activitatea de supraveghere, și-a sporit și activitatea de control.

Avem această misiune de a veghea cu foarte mare atenție la stabilitatea piețelor pe care le supraveghem și, în mod particular, avem misiunea de a contribui, prin activitatea noastră, prin supraveghere și prin control, la protejarea banilor pe care cetățenii îi pun în fonduri de economisire pe termen lung, adică în fonduri de pensii private sau în fonduri de pensii facultative”, a declarat pentru Antena 3 Daniel Apostol, director de comunicare la ASF.

Chiar dacă fondul de pensii nu e afectat, faptele constatate de celelalte organe penale fac referire la delapidarea de fonduri ale administratorului.