Ce ştie Sorin Grindeanu despre întâlnirea dintre Dragnea și Trump din SUA

Liviu Dragnea, fostul preşedinte al PSD, aflat în prezent în închisoare, a fost trimis în judecată de procurorii DNA, într-un dosar în care este acuzat de trafic de influenţă.

DNA: Dragnea, 380.000 de dolari ca să se vadă cu Donald Trump

Procurorii DNA l-au trimis în judecată pe fostul preşedinte PSD, Liviu Dragnea. Este vorba despre celebra vizită pe care Dragnea a făcut-o în Statele Unite ale Americii, unde s-a întâlnite cu fostul preşedinte al Americii, Dondald Trump.

Procurorii au investigat această vizită şi au început urmărirea penală şi au trimis în instanţă în acest dosar. Se vorbeşte de o sumă care ajunge la 380.000 de dolari. Atât ar fi costat această vizită pe care Liviu Dragnea ar fi făcut-o în Statele Unite ale Americii, prin diferiţi intermediari: oameni de afaceri, consilieri.

Comunicatul DNA poate fi văzut AICI:

Sorin Grindeanu: "Nu l-am denunţat pe Liviu Dragnea"

Întrebat dacă l-a denunţat pe Liviu Dragnea în dosarul cu Donald Trump, Sorin Grindeanu a negat acest lucru.

"Nu. Nu sunt nici martor sub acoperire, nu am nici acorduri ascunse făcute cu cei de la DNA. Tot ceea ce am spus, am spus şi public. Din câte înţeleg şi ştiu, sunt câţiva zeci de martori care au fost chemaţi la audieri în acest dosar, la fel cum am fost chemat şi eu. Unele lucruri, în mod sigur, nu le cunosc, dar sunt convins că adevărul va ieşi la iveală în instanţă", a spus fostul premier social-democrat.

Sorin Grindeanu: "Nu am nimic de ascuns!"

"Vorbim de fostul prim-ministru şi fostul preşedinte al Camerei Deputaţilor. Noi am fost atunci, aşa cum ştiţi, la o invitaţie pe care a primit-o Liviu Dragnea. Două invitaţii. Una dintre ele mi-a dat-o mie. Nu am nimic de ascuns din acest punct de vedere. Sigur, nu ştiu tot. Eu am fost doar o perioadă relativ scurtă prim-ministru, dar am convingerea aceasta, că lucrurile vor fi cât se poate de clarificate în instanţă, dar vă asigur de ceva, ca să terminăm cu această abordare, pe care am văzut-o şi mai devreme. Nu am făcut denunţuri, nu am acorduri, nu sunt martor sub acoperire, şi nu am nimic de ascuns", a precizat Sorin Grindeanu.

Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal