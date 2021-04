Şerpi şi şobolani, printre sutele de tone de gunoaie aruncate în Lacul Fundeni: "De 50 de ani nu s-a făcut nimic!"

Înainte de difuzarea reportajului în cadrul emisiunii "Punctul de Întâlnire", Radu Tudor a vorbit despre o realitate cruntă şi despre cum îşi bag joc românii de natură şi de propria ţară, ''printr-o atitudine incalificabilă".

"Sute de mii de tone de gunoaie sunt aruncate zilnic de cetăţenii români în propria lor ţară şi sunt descoperite în lacuri, în râuri, în păduri, pe munţi, în zonele în care ar trebui să existe o oază de aer curat, de apă curată. Se vorbeşte la modul cât se poate de iresponsabil despre mediu, despre aer curat, despre apele curate. România colcăie de gunoaie. De câte ori vin nişte ploi puternice, din munţii României coboară spre apele curgătoare şi spre lacuri, mii de tone de gunoaie, de peturi, de cutii de tablă, de pungi, de resturi.

Radu Tudor: "Românul nu mai este demult frate cu natura. Este cel mai mare duşman al naturii!"

Nu avem noi prin atitutdinea noastră, capacitatea să oprim această devastare a naturii şi a mediului înconjurător. Autorităţile foarte puţin capabile să aplice o legislaţie foarte drastică, să atragă miliarde de euro, fonduri europene care ar putea să genereze o schimbare radicală în acest domeniu, prin apariţia unor zone de distrugere a deşeurilor prin conformarea în sfârşit a gropilor de gunoi din România, pentru care România este în situaţia de infrigement. E o situaţie dramatică (...) Lacul Fundeni este în Bucureşti şi primarul Sectorului 2 e şocat de faptul că a găsit sute de tone de gunoaie aruncate în Lacul Fundeni. Pe mine nu mă miră. Pe malul Mării Negre, în munţii României, prin toate lacurile frumoase şi excepţionale din punct de vedere geografic, găsim sute de tone de gunoaie. Acum, ele se apropie. Vin de sus până jos şi începe şi Capitala României să se mândească. Cu ce? Cu sute de tone de gunpaie pe fundul Lacului Fundeni'', a spus jurnalistul Radu Tudor.

Lacul Fundeni este o bombă ecologică

Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, anunţă că, în doar cinci zile, echipele Administaţiei Domeniului Public, au scos peste 300 de tone de deşeuri de pe malul Lacului Fundeni, dar grav este că, alte sute de tone zac încă pe fundul apei.

De zeci de ani, mai multe firme fantomă debarasează ilegal gunoaie acolo, pentru a nu plăti taxe la gropile de gunoi autorizate. Situaţia de acolo este atât de gravă, încât utilajele nu se pot apropia suficient de apă.

Primarul Sectorului 2: "Sunt zeci de ani în care nu s-a strâns gunoiul deloc"

"Luna trecută am strâns 343 de tone, doar aici, din Fundeni. Am început cu Lacul Plumbuita şi Parcul Plumbuita. Până acum, am strâns peste 2.000 de tone de deşeuri din acestea necontrolate, în Sectorul 2, pe malurile lacurilor. În Sectorul 2 se strâng mult mai multe deşeuri, dar, de pe malurile lacurilor, am strâns peste 2.000 de tone şi vom continua. Practic, muncim de o săptămână aici, la Fundeni, dar vom mai avea nevoie de de cel puţin două săptămâni, pentru că sunt zeci de ani în care nu s-a strâns gunoiul deloc'', a spus Radu Mihaiu, în exclusivitate la Antena 3.

După o săptămână de curătenie, pe malul Lacului Fundeni, utilajele scot încă la suprafaţă noi straturi de gunoaie. Au fost şi câte trei sau patru straturi într-un singur loc. Ce înseamnă mai exact acest lucru? Că în aparență, după utilaje rămâne pământ curat, însă la o nouă trecere a utilajelor iese la iveală un nou strat de deșeuri. Până și vegetația din jur a crescut de-a lungul anilor, pe munții de gunoaie.

Localnic: "De 50 de ani nu s-a făcut nimic!"

50 de ani. Am eu 50 de ani de când stau aici. Nu s-a făcut nimic. Nu ştiu cine îl lasă aici. E demult aici. Nu a venit nimeni să facă curat, decât acuma. Acuma trebuie să avem grijă. Acum pe cine îl văd, îl duc la Poliţie. Gunoiul era foarte aproape de casa mea. Aici ne umpleam de lighioane, de şobolani, de şerpi. Creşteau bălăriile şi avem copii mici, avem nepoţi. Se plimbă prin bătătură şi ies şobolanii, şerpii", povesteşte un bărbat care locuieşte în zonă.

