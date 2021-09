Vergil Chițac: ”E un război politic PNL-PNL, fără prizonieri”

”Eu aș fi vrut ca în interiorul PNL să fie o competiție politică, numai că, din nefericire, a ajuns un război politic liberalo-liberal. Am mai avut o intervenție și, din păcate, am avut gura aurită, am spus că războiul ăsta va fi unul fără prizonieri.

Dincolo de asta, haideți totuși să remarcăm o conduită a susținătorilor lui Florin Cîțu, printre care mă număr și eu, mai adecvată unei competiții politice, în sensul în care nu se recurge la niciun fel de jigniri sau turbulențe împotriva adversarilor.

Noi am încercat o campanie pozitivă, în sensul în care eu nu o să fac o campanie împotriva lui Ludovic Orban, o să fac o campanie pro Florin Cîțu, pentru că mă leagă de Florin Cîțu ani de luptă comună pe băncile parlamentare. Să știți că, în ciuda a ceea ce se spune, Florin Cîțu este un liberal autentic.

De altfel, și moțiunea domniei sale se cheamă ”România liberală” și nu pregetă să afirme faptul că societatea românească nu poate fi dezvoltată decât cu o guvernare liberală care să se axeze mai mult pe investiții”, a spus Vergil Chițac la Antena 3.

